Over en uit: Audi gaat stoppen met de TT

Het is zover.

Langere tijd gaat het gerucht dat Audi geen plaats meer denkt te hebben voor de TT in zijn modellengamma. Vandaag bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering heeft de Nederlandse CEO van het bedrijf, Bram Schot, uitgetekend hoe de toekomst van het model eruit ziet.

Zoals je uit de titel kunt opmaken hebben we weinig hoop voor een opvolger van de Audi TT. Schot heeft tijdens de meeting namelijk uitgelegd dat het merk het een en ander zal veranderen aan zijn gamma. Zo wil het elektrische voertuigen zijn prioriteit maken. 2019 moet het jaar van de verandering worden voor Audi. Dit jaar heeft het de eerste stappen gezet om tegen 2025 liefst 30 elektrische modellen op de markt te brengen, waarvan 20 volledig elektrisch.

Het op gang brengen van dergelijke veranderingen betekent tegelijkertijd ook dat er bepaalde modellen zullen verdwijnen, aldus Schot. Als we de plannen van het merk mogen geloven zal de Audi TT met zijn verbrandingsmotor uit het gamma verdwijnen. Audi heeft daarnaast uitgesproken dat het twijfelt over de toekomst van de R8, al is het nog niet duidelijk of dit model zal verdwijnen.

“For two decades, we have had this young, emotive sports car in our product range: as a coupe and as a roadster. […] In a few years, we will replace the TT with a new emotive model in the same price range: with an electric car.”