Deze Tiguan Allspace is voor papa’s die óók stoer zijn

Niet te onderscheiden van een Defender of Wrangler.

De populariteit van crossovers is eenvoudig te verklaren. Je zit lekker hoog, de auto’s zijn vaak erg praktisch en ze zien er ook nog eens stoer uit. Reden genoeg dus voor fabrikanten om zoveel mogelijk uit te brengen voor maximale afzet, omzet en revenuen.

Rolls-Royce doet het aan de bovenkant van de markt, maar iets lager doet Volkswagen een soortgelijke exercitie. Het resultaat is de Tiguan Allspace R-Line Black Style. Een hele mond vol. Het is eigenlijk de Tiguan voor iemand die niet kan kiezen. Zo iemand die bij Five Guys alle ingrediënten op zijn hamburger bestelt. Niet dat dat smakelijker is, maar ‘dan heb je het’.

De Tiguan Allspace R-Line Black Style is voorzien van het R-Line exterieur pakket met 19″ Sebring velgen die voor de gelegenheid in het zwart zijn uitgevoerd. Als je meer geld neerlegt (664 euro om precies te zijn), krijg je een setje 20″ ‘Suzuka’ velgen. Ook de R-Line dakspoiler is zwart. Tevens krijg je zwarte spiegelkappen, een R-design bodykit, privacy beglazing en zwarte dakrails. In het interieur krijg je ook allerlei ‘R-Line’ items zoals een sportstuurwiel met zo’n rare platte onderkant en aluminium pedalen. Je zou verwachten dat je sportstoelen zou krijgen bij zo’n sportpakket, maar nee: de Tiguan Allspace R-Line Black Style bestuurder moet het doen met ‘Top-Comfortstoelen’.

Dan de prijzen om van je Tiguan een stoere auto te maken. Als je een Tiguan Allspace Highline Business R als basis neemt, dan kost het Black style pakket 1.024 euro. In het geval van een reguliere Highline betaal je 2.894 euro. Overigens loopt de Tiguan in deze uitvoering geen streep harder: standaard heeft de Tiguan Allspace een 1.5 motor met voorwielaandrijving. Sterke motoren (190-220 pk benzine en 240 pk diesel) en 4-Motion vierwielaandrijving behoren wel tot de mogelijkheden.