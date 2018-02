Kaduuk! Iconische Martini-kleuren verdwijnen uit F1

Het huwelijk was kort maar krachtig.

Van alle sponsoren die de autosport ooit heeft mogen zien, behoort Martini samen met merken als John Player Special, Gulf, Rothmans, etc, tot de meest iconische uit de geschiedenis. Het is dan ook niet vreemd dat het meerendeel van de Formule 1-fans door het dolle was toen Williams onthulde een deal te hebben opgestreken met de drankfabrikant. Echter mogen we de vruchtbare samenwerking na 2018 gedag zwaaien, daar beide partijen hebben besloten er een punt achter te zetten.

Het nieuws komt ongelukkigerwijs naar buiten tijdens de eerste testdagen van het nieuwe seizoen. Het vijfde seizoen, dat eind maart officieel van start gaat, betekent voor Martini tevens het laatste jaar dat het als titelsponsor van Williams in de paddock verschijnt. Volgens de Bacardi Group, waarvan Martini onderdeel uitmaakt, past de Formule 1 niet meer in het strategische plaatje dat de drankgigant momenteel voor zich heeft.

Hoewel Williams hiermee volgend jaar haar titelsponsor verliest, zijn de Britten een van de weinige teams die nog een flink aantal sponsor achter hand hebben. Dit in tegenstelling tot teams als McLaren en HAAS, waar we al jaren een behoorlijk kale livery zien.

Het einde van de samenwerking betekent overigens wel dat Williams een aanzienlijk deel aan inkomsten misloopt. Hoewel het nu twee geldschieters heeft in de vorm van Lance Stroll en Sergey Sirotkin, zouden de extra euro’s van Martini ongetwijfeld met open armen worden ontvangen.

Een laatste gedachte is dat, nu Williams geen belemmeringen meer heeft omtrent het vastleggen van coureurs onder de 25 jaar oud, de Britse equipe weer mag omkijken naar verschillende jonge coureurs. Pascal Wehrlein zal ongetwijfeld al aan de telefoon hebben gehangen met Claire Williams.

Bron: Motorsport.com