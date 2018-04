Is de nieuwe A-Klasse met Mercedes goodies wél te pruimen?

Gekeken naar die spoiler...

Het is alweer ruim twee maanden geleden sinds de onthulling van de nieuwe Mercedes A-Klasse. De algemene consensus leek te zijn dat de meesten de vorige generatie A-Klasse als voldoende pittig beschouwden en het nieuwe model eigenlijk iets te mild vonden. Zet je ze naast elkaar, dan zijn de verschillen beduidend minder heftig. Ben je inmiddels nog niet gewend aan het nieuwe ontwerp, dan heb je misschien iets aan de volgende goodies die Mercedes deze week onthuld heeft.

De Duitsers hebben een reeks goodies geproduceerd waarmee de A-Klasse (rijtest) een stuk scherper voor de dag komt. Het gaat momenteel om een beperkt aantal onderdelen, maar voor wie niet meer kan wachten tot de A45 AMG wordt uitgebracht en het vermogen liever via een derde partij laat opschroeven, is het een redelijk optie.