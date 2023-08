Rotterdam beboet honderden verkeershufters deze zomer

Hufters vind je tegenwoordig overal, ook in het verkeer. Rotterdam heeft er al honderden beboet deze zomer.

Iedereen is tegenwoordig heiliger dan de paus, doch bij autoblog houden wij daar niet zo van. Berichten over mensen die kneiterhard rijden, komen er zodoende ietwat besmuikt uit. Zelf zijn we immers er ook niet vies van het gaspedaal af en toe fors in te trappen. Daarbij heb je natuurlijk altijd het idee dat het niet ‘onverantwoord’ is. Bijvoorbeeld op een lege snelweg, liefst in Duitsland waar het mag en verwacht wordt. Maar ja, om eerlijk te zijn zijn er vast wel eens momenten dat anderen je een hufter zouden vinden.

Stiekeme hufters zijn de engste hufters

Gelukkig is stiekem iedereen tegenwoordig, in werkelijkheid, een hufter. Alleen sommigen komen er wat eerlijker voor uit. Bij brede controles onlangs in het ganse land, werden ontiegelijk veel mensen op de bon geslingerd. Enorme boetebedragen ten spijt, houden slechts weinigen zich altijd aan de zeer vrijheidsbeperkende regeltjes in Nederland. Want ja, 100 op de snelweg of 60 op een weg waar je niet heel lang geleden 80 of 100 mocht rijden…Het is allemaal nogal rubber stoeptegel-gedoe. De aversie daartegen lijkt met de dag te groeien.

260 echte hufters

Maar ja, die échte échte hufters dan, die mensen waar je zelf niet bijhoort, die moeten natuurlijk wel keihard aangepakt worden. En dat doet men in Rotterdam met verve. Daar waar flaneren door winkelstraten met luid brullende motoren bijzonder populair lijkt te zijn, ligt de lange arm tegenwoordig op de loer.

In juni en juli alleen al zijn 260 mensen gepakt voor hufterig gedrag. Daaronder valt volgens de politie het rijden in ‘herriebakken’ met een knallende uitlaat of harde muziek, overdreven hard rijden, rijden zonder rijbewijs en/of gordel en natuurlijk, het rijden in gestolen auto’s. De aanpak is zo succesvol dat de lol voor de hufters er wel een beetje af is, aldus de politie. Kennelijk bellen de hufters zelfs onderling om maar niet meer de stad in te gaan om eens lekker te revven, omwille van de controles. Wel een beetje eng dat de politie kennelijk toegang heeft tot deze communicatie, kennelijk. Maar ja, privacy en keihard aanpakken gaat niet vaak samen.

Maar wacht…er komt meer!

Voor wethouder Karremans is het allemaal nog niet voldoende. Patsers noemt hij de hufters, terwijl hij toch zelf ook van de VVD is. Vroeger nog de autopartij, voor mensen met een beetje poen, ambitie en liefst een paar dikke auto’s. Maar het zijn andere tijden. De keiharde aanpak, gaat nog veel harder worden.

Er is een beleid opgesteld met de naam ‘Rotterdamse Verkeersaso Aanpak’. Sommige straten met veel overlast, worden afgesloten voor verkeer. Ook zijn sinds 10 augustus de aangekondigde ‘lawaaipalen‘ actief. Deze meten de geluidsproductie van auto’s. Je kan dus maar beter een Mercedes S600 met V12 hebben. Zonder spaghetti-uitlaat. Maak je het namelijk te bont, krijg je een gebiedsverbod.

Goed, of toch ook wel een beetje eng?

Enfin, de aanpak is dus keihard. Maar is dat nu goed, of is het ook een beetje eng? Aan de ene kant wil je graag dat mensen lekker rustig op een terrasje kunnen zitten in hun vrije uren. Aan de andere kant is dit soort betutteling en controle ook wel weer een stap naar een sociaal kredietsysteem. Zeker als men een gebiedsverbod krijgt opgelegd. ‘Jij maakt te veel geluid dus je moet maar wieberen naar Amsterdam’. Ik ben er nog niet helemaal uit. Vind jij Memphis een toffe peer? Laat het weten, in de comments!