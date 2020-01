We zijn geluksvogels met de 261 pk sterke GR Yaris

Niet ieder land krijgt deze bijzondere hot hatch.





Ondanks alle discussies over het milieu en de vervuiling omtrent brandstofauto’s gaat Toyota ons continent een auto geven die niet draait om serieuze dingen, maar om fun met een hoofdletter F.

Hier in Nederland krijgt de kakelverse GR Yaris een ongetwijfeld pittig prijskaartje, maar we hebben in elk geval de mogelijkheid er eentje te kopen. Hoe anders is dat in Noord-Amerika. Daar pissen ze naast de pot. De GR Supra hebben ze wel, de GR Yaris krijgen ze niet.

Dit heeft tot grote onvrede gezorgd onder petrolheads in Noord-Amerika. Via Change.org is een petitie gestart om de Japanse hot hatch naar Canada en de Verenigde Staten te krijgen. De petitie staat nog in de kinderschoenen. Op moment van schrijven hebben ruim 500 mensen getekend.

Met duizenden stemmers hopen de initiatiefnemers dat Toyota de GR Yaris alsnog in Noord-Amerika gaat introduceren. Het lijkt een gevalletje wishful thinking. Tegenover Motor1 heeft een woordvoerder van het merk laten weten dat de kans bijzonder klein is dat de GR Yaris in Canada en/of de Verenigde Staten op de markt komt.

Wellicht dat de stemmers van de petitie aan Audi moesten denken. Met de onthulling van de nieuwe RS 6 Avant maakte de Duitse autofabrikant bekend de station in de Verenigde Staten te gaan verkopen. Een doorbraak voor liefhebbers van rappe stations in het land van The Donald.