Angela Merkel vindt Duitse Tesla fabriek affengeil - Autoblog.nl

De Duitse Tesla fabriek doet nogal wat stof opwaaien in Die Heimat. Maar Bundeskansler Merkel vindt het allemaal affengeil.

Tesla maakte afgelopen week bekend wederom meer auto’s dan ooit afgeleverd te hebben in een kwartaal. Ondanks de uitdagingen die 2020 te bieden heeft, ‘deed’ Tesla in Q3 een kleine 140.000 auto’s. Dat was ietsje meer dan analisten verwacht hadden. Maar eigenlijk is het tegelijkertijd nog niet genoeg. Om de torenhoge aandelenwaarde te legitimeren, moet Tesla immers exponentieel groeien qua afzet in de komende jaren.

Daarvoor zijn nieuwe modellen en vooral ook nieuwe fabrieken nodig. Een van die fabrieken is momenteel in aanbouw in Grünheide, nabij Berlijn. De bouw is echter een doorn in het oog van sommige milieuliefhebbers, die Grünheide liever onaangetast laten. Tevens heeft de overheid de bouwvergunningen nog niet verstrekt. Tesla zet desondanks Circuit Zandvoortesque door met de bouw, in de veronderstelling dat het uiteindelijk allemaal goedkomt.

Wat dat betreft zal de Amerikaanse fabrikant blij zijn met de woorden van de Duitse opperbaas Angela Merkel. Die Angela geeft in gesprek met dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aan ontzettend in haar nopjes te zijn met de gang van zaken:

Het doet me deugd dat Brandenburg laat zien dat je ook binnen onze wet- en regelgeving dingen op een korte termijn voor elkaar kan krijgen. Protesten daarover horen bij een democratie. Ik snap dat mensen die in de voorsteden van Berlijn wonen en nooit gedacht hadden met industrie in hun woonomgeving te maken te krijgen zichzelf nu vragen stellen. Hun bezwaren worden echter gehoord en ik zie vooral veel steun. Angela Merkel, woont niet in een voorstad van Berlijn

Merkel vindt de Tesla fabriek dus affengeil alsmede supertoll en Absolute Hammer!!1! Dat zal dus wel goedkomen met die vergunningen, toch?