Ruim een miljoen subsidie voor schoner vervoer Rotterdam

Op deze manier wil de Gemeente Rotterdam bijdragen aan een schonere stad.

Rotterdam wil dat het vervoer van en naar bouwplaatsen in de stad op een schonere manier gaat. De gemeente heeft daarom samen met het Rijk de portemonnee getrokken om dit mogelijk te maken. De bouwsector krijgt een subsidiepot van in totaal 1,3 miljoen euro tot de beschikking om het vervoer aan te pakken.

Zoals veel andere (grote) steden in Nederland is er een huizennood. Er moeten meer huizen komen om aan de vraag te voldoen. Tot 2022 wil het college van Rotterdam 18.000 huizen in de stad bijbouwen. Om te zorgen dat de bouwlogistiek van bedrijfswagens op een milieuvriendelijke manier verloopt is de subsidiepot in het leven geroepen.

De gemeente Rotterdam wil dat aannemers het geld gebruiken om waar mogelijk bouwplaatsen te bevoorraden met elektrische voertuigen. Ook moeten er bouwhubs buiten of aan de rand van de stad komen. Hier worden materialen verzameld die met volle voertuigen naar de bouwplaats worden gebracht.

Natuurlijk zijn er wel eisen aan verbonden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Een aannemer moet kunnen aantonen dat hij (m/v) voor een project minimaal 100 ritten gaat maken voor het vervoeren van bouwmaterialen. Dit MOET aan de hand van een berekening uitgevoerd door TNO. Een andere eis is dat de werkzaamheden moeten starten binnen zes maanden vanaf de datum van aanvraag. De subsidie kan aangevraagd worden tot 1 juli 2021.