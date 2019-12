Zoveel gaat de overheid aan wegenbelasting innen in 2020

Hint: je kan er een aardige autocollectie van kopen.

De Belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken. Wel makkelijker. Althans, dat zeggen ze zelf. Onder regie van D66 coryfee Menno Snel worden de fouten lekker opgestapeld en keiharde feiten met nietszeggende onderzoekjes weggemoffeld. Desondanks is de overheid natuurlijk altijd aan het kijken hoe er meer geld geïnd kan gaan worden. Die subsidies voor Teslarijders moeten ergens van gefinancierd worden.

Naast btw, accijnzen, CO2-taks is er natuurlijk ook nog de wegenbelasting. Natuurlijk ziet de overheid daar graag nog rekeningrijden bij om het plaatje compleet te maken. Maar de wegenbelasting (feitelijk Motorrijtuigenbelasting of MRB) is er óók nog. Levert dat nog wat op? Jawel, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal verwacht het Rijk in 2020 maar liefst 6.100.000.000 euro binnen te harken enkel en alleen aan motorrijtuigenbelasting.

Dat is 147.000.000 euro meer dan 2019. Die stijging heeft meerdere redenen. Ten eerste is het wagenpark gegroeid, dus ook de bijt behorende wegenbelasting van de extra auto’s. Ook is er een inflatiecorrectie toegepast en oh ja: er gaat 49.000.000 euro extra binnenkomen dankzij de fijnstoftoeslag. Dat geld gaat overigens niet naar de provincies, die wel de opcenten voor MRB ontvangen. De fijnstoftoeslag is alleen van toepassing op het rijkstarief.

Met name in Friesland gaan ze de verschillen dit jaar merken. De provincie had in de vorige collegeperiode een maatregel getroffen om zo haar bewoners tegemoet te komen met een tijdelijke lastenverlichting. Een sympathieke geste die nu alweer ongedaan is gemaakt dankzij de stijging van de belastingen. De stijgende zijn ook hier mede te danken aan een groter worden wagenpark in Nederland. Het gaat om 9.600.000 miljoen voertuigen, een stijging van 200.000 auto’s ten opzichte van vorig jaar.

