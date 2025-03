Zo plastic ziet je nieuwe Audi A6 eruit zonder deze optie

Een plastic paneel in je nieuwe Audi A6 met het ontbrekende passagiersdisplay. Een beetje goedkoop.

De kwaliteit van moderne auto-interieurs is niet wat het geweest is lijkt het wel. Recycling en duurzaamheid staan bovenaan, net als kostenbesparingen. Autofabrikanten doen net of we gek zijn, maar je ziet het wel degelijk. De nieuwe BMW 5 Serie is qua materiaalgebruik niet beter dan de generatie ervoor. BMW is niet het enige merk dat beknibbelt op het interieur.

Audi lijkt plastic te omarmen met de nieuwe A6. Tenminste, als je besluit het optionele passagiersdisplay aan te vinken. Sowieso is een passagiersdisplay kolder. Ferrari was één van de eerste merken die het aanbood en later volgden anderen zoals bijvoorbeeld Porsche. Het is een optie die nauwelijks wat toevoegt. Je passagier speelt er één keer mee en daarna geloven ze het wel.

Bij de nieuwe Audi A6 kun je ook zo’n passagiersdisplay krijgen. Kies je ervoor om deze optie links te laten liggen, dan levert het Duitse automerk geen fraai afgewerkt dashboard af. In plaats daarvan zit er een gat dat ze hebben afgewerkt met een paneel. Serieus, het doet je afvragen of Audi stiekem een deal met de plasticindustrie heeft gesloten.

Een Audi A6 mét het optionele passagiersdisplay ziet er zo uit:

Het glanzend zwart stuk plastic heeft verdacht veel weg van een kapotte tv. Om nog maar te zwijgen over krasjes als je nieuwe Audi A6 straks 200.000 kilometer heeft gelopen. Het gekozen materiaal lijkt zeer gevoelig voor vingerafdrukken. Mooi is in elk geval anders.

Een soort duwtje in de rug van Audi om toch maar het passagiersdisplay in de nieuwe A6 mee te bestellen. Of je bent principieel en kiest voor de plastic oplossing. Maar pas op. Zonder dat scherm heb je een paneel dat binnen no-time meer vegen heeft dan een telefoon van een fastfoodmedewerker.

Het passagiersdisplay in de nieuwe Audi A6 maakt onderdeel uit van het Tech plus pakket in de configurator. Naast dat scherm krijg je onder meer adaptieve cruise control plus en Matrix-ledkoplampen. Kosten? 1.990 euro. In de configurator ziet het er misschien niet eens zo lelijk uit. In de praktijk lijkt zo’n paneel vaak op een nep-scherm dat je niet kan aanzetten.

Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die wel enthousiast is van een passagiersdisplay. Nee, meer schermen is niet altijd beter. Maar nu moet je bijna wel, want een glimmende plastic oplossing is niet priemiejum. Toch? Misschien toch maar de portemonnee trekken.