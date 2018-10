Ontmoet Kimi, de Poëet, en zijn geniale Haiku-boek

We zijn blij dat hij nog niet vertrekt uit de sport.

Kimi Raikkonen is sinds zijn debuut in de Formule 1 een van de meest fantastische figuren die de sport ooit heeft gezien. Of hij nu aan boord van een jacht klimt en in een jacuzzi gaat zitten nadat hij is uitgevallen in Monaco of schreeuwend over de boordradio meldt dat hij zijn stuur en handschoenen moet hebben: hij is The gift that keeps on giving. Wel, vandaag krijgen we wederom een onverwachts presentje van de Fin. Het Formule 1-journaille heeft voorafgaande aan de Grand Prix van Japan een dichtbundel gekregen dat vol staat met zijn haiku’s.

Vanochtend verschenen er ineens een groot aantal tweets van haast op de grond rollende journalisten, met daarin foto’s uit de dichtbundel van Raikkonen. Officieel presentator van de Formule 1, Will Buxton, opende de dans met het volgende, geniale gedicht van de Ferrari-coureur.

Kort daarna volgden er nog een aantal tweets die nog meer haiku’s van de Finse coureur lieten zien. De beste voorbeelden hiervan vind je in de fotogallerij. Wij zijn razend benieuwd of de dichtbundel binnenkort ook door leken op de kop getikt kan worden. Wij hopen van wel, maar het lijkt erop dat het blijft bij een gelimiteerd aantal promotionele exemplaren, n.a.v. de nieuwe samenwerking met Philip Morris.

N.B. we willen dit PR-feestje niet helemaal vernietigen, maar de kans is vrij groot dat Raikkonen zelf dit natuurlijk niet heeft gedaan. Daarnaast kunnen we erover twijfelen of we de gedichten inderdaad wel kunnen bestempelen als haiku’s. In het Engels lijken ze namelijk de regels niet helemaal te volgen. Dat gezegd hebbende, volgens verschillende mensen op het internet kloppen de haiku’s in het Japans (de taal waaruit de dichtvorm voort is gekomen) wel. We geven ze het voordeel van de twijfel. Het is immers te grappig.

Beeld: Raikkonen met zijn boek op Instagram