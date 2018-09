Brengt Peugeot de 504 terug als 508 Coupé?

Dat zou wel héél fijn zijn.

Is het lastig te geloven dat de aankomende editie van de Paris Motor Show alweer de 120ste in de geschiedenis is? Wel, toch is het zo. Peugeot zal dit gegeven ongetwijfeld ook in het achterhoofd hebben. Hoewel wij er nog weinig concrete informatie over hebben, neemt de Franse autofabrikant naar verluidt namelijk een radicaal studiemodel mee naar Parijs. Met deze teaserfoto’s begint dit concept zijn vormen aan te nemen.

Zoals gezegd hebben we nog geen concrete informatie en is er nog niets bevestigd, maar dankzij een reeks foto’s vanaf het adres van Peugeot en haar ontwerper, Gilles Vidal, hebben we nu in ieder geval een idee van wat ons te wachten staat. En dat idee, daar worden wij uitermate vrolijk van.

Met een beetje denk- en verbeeldingsvermogen komen wij namelijk uit op een hedendaagse interpretatie van de haarfijne Peugeot 504. Nu is het vermoeden dat de teaserfoto’s een voorbode zijn van een derde carrosserievariant van de gloednieuwe Peugeot 508 (rijtest). We kunnen ons afvragen of de auto daadwerkelijk ook als coupé in de productie zal gaan – hoeveel uitvoeringen van een vrij ongeliefde autosoort wil je immers hebben – of dat het bij een studiemodel gaat blijven. Aan de andere kant, Peugeot heeft anno 2018 ook nog de ballen om in te zetten op een carrosserievorm die aanzienlijk minder wordt verkocht dan in het verleden, dus een derde uitvoering is in dat opzicht zover niet gezocht.

Dankzij een toegewijde lezer hebben wijzelf het harde werk niet hoeven doen. Peugeot smeet de teaser waarop de auto in zijn volledigheid is te zien vrij duitser op het internet, maar dankzij een slimme helderheidcorrectie is de “504” veel duidelijker zichtbaar. Uw dank kunt u kwijt aan het adres van @123bat.

Afgezien van de vormen die duidelijk lijken te verwijzen naar de Peugeot 504, herkennen we op de teaserfoto’s koplampen bestaande uit (vermoedelijk) drie LED-strepen en digitale buitenspiegels. Aan het begin van volgende maand, en misschien nog wel eerder, zullen we alle details over de auto te zien krijgen. Spoedig horen jullie meer.