Saudi-Arabië opent speciale autodealer voor vrouwen

Ze beginnen het eindelijk een beetje te leren, daar onder de zon.

In Saudi-Arabië pleiten vrouwen al jaren voor het recht te mogen autorijden. Sterker nog, we bespraken het probleem hier al meer dan tien jaar geleden. In de tussentijd werd er veel geprobeerd om dames achter het stuur te laten kruipen. Of het nu werd gepoogd op politiek correct wijze, of op de rebellerende manier, het resulteerde nagenoeg altijd in meer stok- of zweepslagen.

Gelukkig voor de Arabische dames kwam er afgelopen september een einde aan deze ongein, toen de koning van het land op de staatstelevisie verklaarde dat vrouwen voortaan gewoon gezellig hun rijbewijs mochten halen, zodat ze legaal de weg op konden. Was dat nou zo moeilijk? Jazeker, want naast het feit dat het simpelweg niet mocht, was het ook nog eens ‘schadelijk voor de gezondheid‘.

De verandering is grotendeels te danken aan de prins van Saudi-Arabië, die wordt gezien als de sloopkogel van al hun bizarre tradities. Nu hij deze kliederboel eindelijk heeft opgeruimd, kunnen vrouwen de volgende belangrijke stap ondernemen: het aanschaffen van een eigen bolide.

Hiervoor krijgen Saudische vrouwen een toegewijde plek, waar ze in alle rust en vrede kunnen beslissen waarmee ze het lokale asfalt willen bevuilen. Dichtbij de Rode Zee, in de haven van Jeddah, is deze week een showroom geopend waar enkel en alleen vrouwen mogen komen. Dat is overigens niet alles, want het winkelcentrum Le Mall waarin de showroom is gevestigd, is eveneens alleen voor vrouwen. Dit gaat zelfs zo ver dat er, naast het feit dat er alleen dames binnen mogen, ook alleen vrouwen mogen werken. Beyoncé zou trots zijn.

Hoe lang nog voordat we onwijs gestoorde video’s op YouTube tegenkomen van vrouwen die idiote capriolen uithalen?