Maak van een saaie Skoda Scala een vlotte hatchback

Met een simpele krachtkuur.

Met de nieuwe Scala heeft Skoda een recht door zee hatchback neergezet. Geen poespas, gewoon een prima auto die doet wat het doen moet. Dat maakt de Scala voor de gemiddelde Autoblogger niet zo spannend. Wij houden immers van emotie, emotizone, emoce.

Aangezien Skoda onderdeel uitmaakt van de Volkswagen Groep, zijn de motoren die naar de Scala komen bekend terrein. Ook voor tuners. Dit maakt dat de nieuwe hatchback op eenvoudige wijze van extra paardenkrachten voorzien kan worden. Heel heftig zal het allemaal niet worden, maar het maakt de Scala nét even wat leuker zonder dat de auto voorbanden gaat vreten.

DTE-Systems heeft bekendgemaakt welke tuning ze aanbieden op de Scala. Dit gaat door middel van een plug&play PowerControl Xtuning box. De tuning is in het geval van de Scala toepasbaar op drie benzinemotoren en één diesel.

De instapper, een 1.0 liter TSI driecilinder, is normaal gesproken ‘goed’ voor 95 pk en 175 Nm koppel. Na de tuning komt het vermogen uit op 118 pk en 210 Nm koppel. Dezelfde motor is standaard leverbaar met 115 pk en 200 Nm koppel. Deze variant gaat naar 137 pk en 235 Nm koppels. De 1.5 TSI is de krachtigste benzinevariant. Het blok levert standaard 150 pk, 250 Nm en gaat na de tuning naar een leuke 179 pk en 308 Nm koppel.

De dieselmotor gaat van 115 pk en 250 Nm koppel naar 134 pk en 290 Nm koppel. In het geval van de krachtigste 1.5 TSI zou de acceleratietijd naar 100 km/u onder de acht seconden moeten uitkomen. Voorlopig zijn dit de motoren waar klanten het mee moeten gaan doen. Of er ook een Scala RS op de agenda staat is niet bekend.