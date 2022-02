Tesla geeft gratis stroom weg aan wintersporters

Tesla geeft wintersporters een financieel steuntje in de rug door gratis stroom aan te bieden.

Ja, op weg naar de wintersport met je elektrische vehikel, moet je dat wel willen? Bij koude, daalt immers de range van je EV. Doodvriezen terwijl je wacht op/bij de volgende supercharger is nou niet bepaald een wenselijk scenario. Dat verpest de fun in de sneeuw mogelijk zelfs nog meer dan de verwachting dat je Corona opdoet in de après-ski. Wat dat betreft kan je toch maar beter op pad gaan met een Range Rover op diesel toch…of niet?

Opstopping bij de Supercharger

Nou niet als het aan Tesla zelf ligt! Het merk pakt richting de staart van deze winter hun zwakheid en maakt er een kracht van. Twee jaar geleden deelden we nog gruwelijke horrorbeelden van talloze Nederlandse bijtellingstijgers die in de ijskoude file stonden bij Supercharging stations. Dit jaar probeert Tesla dit soort scenario’s te mitigeren door Supercharging op de geijkte stations van en naar de wintersport gratis aan te bieden in de daluren.

Gratis stroom

Bij de stations op de bovenstaande kaart, kan je in de drukste wintersportperiode in de daluren dus terecht voor gratis juice met je Tesla. Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Zweden doen mee aan de feestvreugde. Let wel even op dat gratis tanken in Frankrijk mogelijk is tussen 11 en 27 februari, terwijl de andere drie landen kiezen voor de periode tussen 18 februari en 6 maart. Daarbij geldt dat de definities van ‘daluren’ per land verschillen. Check hieronder het overzicht:

La Douce France

Periode: 11 februari – 27 februari

Daluren: vóór 10:00 uur en na 18:00 uur

Locaties:

Aire de Châteauvillain, Frankrijk – Orges

Archamps, Frankrijk

Aire de Châteauvillain, Frankrijk – Val Marnay

Aire de l’Abis, Frankrijk

Auxerre, Frankrijk – Appoigny

Aire de Manissieux, Frankrijk

Aire de Reims, Frankrijk – Champagne-Nord

Châlons-en-Champagne, Frankrijk – Matougues

Aire de Reims, Frankrijk – Champagne-Sud

Avallon, Frankrijk

Aire de Saint-Priest, Frankrijk

Aire du Granier, Frankrijk

Beaune, Frankrijk

Aire du Jura, Frankrijk

Aire du Poulet de Bresse, Frankrijk

Chambéry, Frankrijk

Aire d’Urvillers, Frankrijk

Chambéry, Frankrijk – Barberaz

Dardilly, Frankrijk

Dijon, Frankrijk

Grenoble, Frankrijk

La Léchère-les-Bains, Frankrijk

Macon, Frankrijk

Reims, Frankrijk – Tinqueux

Sallanches, Frankrijk

Troyes, Frankrijk – Saint-Parres-aux-Tertres

Val-de-Meuse, Frankrijk

Die Heimat

Periode: 18 februari – 6 maart

Daluren: vóór 08:00 uur en na 19:00 uur

Locaties:

Bernau am Chiemsee, Duitsland

Bispingen, Duitsland

Bruchsal, Duitsland

Brunnthal, Duitsland

Busdorf, Duitsland

Eching, Duitsland

Erftstadt, Duitsland

Gensingen, Duitsland

Hamburg – Stillhorn, Duitsland

Hamburg, Duitsland

Hirschberg, Duitsland

Irschenberg, Duitsland

Kaltenkirchen, Duitsland

Karlsruhe, Duitsland

Leonberg, Duitsland

Leonberg, Duitsland – Glemseck

Lutterberg, Duitsland

Malsfeld, Duitsland

Mogendorf, Duitsland

Oberhonnefeld, Duitsland

Pfaffenhofen, Duitsland

Pfalzfeld, Duitsland

Rade, Duitsland

Rauenberg, Duitsland

Rhüden, Duitsland

Rosenheim, Duitsland

Schweitenkirchen, Duitsland

Waldlaubersheim, Duitsland

Weiterstadt, Duitsland

Weyarn, Duitsland

Wiesbaden, Duitsland

Sverige

Periode: 18 februari – 6 maart

Daluren: vóór 11:00 uur en na 18:00 uur

Locaties:

Ånge, Zweden

Borlänge, Zweden

Enköping, Zweden

Gävle, Zweden

Hudiksvall, Zweden

Jönköping, Zweden – Kompanigatan

Kristinehamn, Zweden

Malung, Zweden

Mariestad, Zweden

Mora, Zweden

Ödeshög, Zweden

Sundsvall, Zweden

Sundsvall, Zweden – West

Norge

Periode: 18 februari – 6 maart

Daluren: vóór 12:00 uur en na 19:00 uur

Locaties:

Brumunddal, Noorwegen

Eidfjord, Noorwegen

Fåvang, Noorwegen

Lillehammer, Noorwegen

Maurset, Noorwegen

Øyer, Noorwegen

Rudshøgda, Noorwegen

Voss, Noorwegen

We zijn benieuwd of dit puike initiatief inderdaad voorkomt dat er forse opstoppingen bij de stations komen, of dat ‘ie misschien juist ontstaan in de daluren door koopjesjagers. Ga jij nog met je Tesla naar de sneeuw? Laat het weten, in de comments!