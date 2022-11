Schumacher: “Verstappen pusht voor Ricciardo als teamgenoot”

Ralf Schumacher denkt dat er voor Verstappen meer zit achter de aanstelling van Ricciardo als Red Bulls derde coureur.

En de ‘lijdensweg’ is dan eindelijk voorbij voor Daniel Ricciardo. In zijn laatste race voor McLaren kwam de honingdas net als in Mexico iets beter voor de dag dan in de rest van het jaar. Aan het einde resteerden twee puntjes voor P9. Toch heeft de Ozzie geen second thoughts over zijn beslissing er een jaartje tussenuit te gaan. De matige races na de zomer gaven volgens DR3 de doorslag om de focus van een stoeltje scoren voor 2023 te laten varen.

Amerikanofiel niet bij Haas F1

Het publiek geheim is dat Ricciardo naar Red Bull gaat om derde coureur te worden van het team. Een positie waarbij RIC tevens in de frame is om uit te komen voor Alpha Tauri, mocht een van hun coureurs een buikgriepje oplopen. Voor velen lijkt het een wat aparte move. Zeker gezien het feit dat Hulkenberg nu toch een comeback maakt bij Haas F1. Was dat zitje niet perfect geweest voor Amerikanofiel Ricciardo? Kennelijk niet en ziet de Australiër meer in een rol op de achtergrond.

Hereniging

Hoewel Red Bull het ten stelligste ontkent, kan het dan ook bijna niet anders dat echte fans zich een voorstelling maken hoe het zou zijn als Ricciardo weer gaat racen voor Red Bull. Een hereniging van DR3 en MV1, dat zou toch wel wat zijn. Hoewel Perez volgens zijn vader beter is dan elke andere teammaat die Max ooit gehad heeft, was het toen nog echt af en toe knokken voor Max. Voor het gemak willen we daarvoor best even vergeten dat Daniel in de laatste seizoenshelft van 2018 ook vrij dik verslagen werd door onze held.

Wreck it Ralf

Volgens Ralf Schumacher zou het meer kunnen zijn dan een pipe dream. De broer van Michael, oom van Mick en vader van David vermoedt namelijk dat Verstappen Ricciardo terug wil als teammaat. De Duitser hangt de vuile was uit en claimt dat het binnen Red Bull echt niet zo vreedzaam is als het lijkt/leek tussen kamp Verstappen en kamp Perez:

Achter de schermen gaat het er daar volgens mij zeer agressief aan toe. Volgens mij wil Max een nieuwe combinatie en ik denk dat Ricciardo een goede kans maakt. Bij Red Bull ligt Verstappen vast tot en met 2028. Alles is op hem gericht. Hij haalt uiteindelijk ook de kolen uit het vuur en behaalt de zeges. Op basis van zijn contract denk ik dat hij enige zeggenschap heeft over zijn teammaat. Ricciardo zou hij volgens mij liever hebben. Ralf Schumacher, ook wel de Duitse Jacques Villeneuve genoemd

Geen P2 voor Perez

Inmiddels is ook de laatste race van het seizoen voorbij en weten we dat Max zijn Mexicaanse teammaat niet aan P2 heeft kunnen helpen. Dat wil zeggen, er zijn allerlei scenario’s te verzinnen waarmee Max dat wel had kunnen doen, maar in plaats daarvan reed hij gewoon soeverein naar de zege. Je kan het ‘m ook niet direct kwalijk nemen, zo is onze held nou eenmaal geprogrammeerd.

De toekomst zal uitwijzen of Schumacher gelijk krijgt. We vermoeden dat Perez gewoon lekker zijn contract uitdient tot en met 2024. Maar ach, er zijn wel gekkere dingen gebeurd…