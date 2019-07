Premium sportsedan met atmosferische V6 heeft vleugje NSX

Moet dit de nieuwe daily van Max Verstappen worden?

Afgelopen zondag was het dan zo ver. Dankzij de zoon van Jos Verstappen (dus eigenlijk dankzij Jos Verstappen) heeft een Formule 1 auto met Honda-motor een race gewonnen. Hoezee! Eindelijk kan Honda dan een beetje de vruchten plukken van Formule 1 deelname. En hopelijk komen er een hoop Red-Bull editions van de Honda NSX, toch een beetje de auto die met zijn hybride V6 met turbo het linkje is tussen de Formule 1 auto’s en de ‘gewone’ straatauto’s.

De NSX wordt overigens niet in Japan gemaakt, maar in de Verenigde Staten. De auto wordt met de hand gebouwd in Marysville, Ohio. Tot voor kort was de (onlangs gefacelifte) NSX de enige auto die ze bouwden. Er komt nu namelijk eentje bij, namelijk de Acura TLX PMC. Het is een speciaaltje, maar wel eentje waar de dames en heren Acura hun best op hebben gedaan.

PMC staat voor Performance Manufacturing Center, alwaar de NSX dus gebouwd wordt. Deze TLX is een middelgrote premium sedan die tussen de Accord en Legend in staat qua formaat. Bijzonder: de TLX PMC wordt grotendeels met de hand gebouwd, waardoor de prijs van 50.000 dollar eigenlijk een schijntje is.

De PMC Edition is gebaseerd op de al behoorlijk sportieve A-Spec. Dus een 3.5 liter grote V6, zonder turbo’s, zorgt voor de aandrijving. Het blok is goed voor 290 pk en drijft alle vier de wielen aan middels het SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive). Acura verwijst graag naar de NSX, die ook dat systeem heeft. In alle eerlijkheid lijkt het meer op het systeem dat werd geïntroduceerd op de Honda Legend.

De lak heet ‘Valencia Red Pearl’ en wordt middels nano pigment technologie aangebracht op de TLX. Die methode wordt ook gebruikt voor de NSX. Om te zorgen dat de lak zo mooi mogelijk blijft, wordt de TLX PMC Edition getransporteerd met een hoes. Toch wat prettiger dan een kilo paraffine. Verder becschikt de PMC Edition over hooglans zwarte 19″-wielen, een zwart dak en twee vuistdikke uitlaten. In het interieur krijgt de PMC Edition sportstoelen omhuld met Milano leder, alcantara en rode stiksels. =