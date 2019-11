Ferrari gaat het ‘rustig’ aan doen, broedt op PHEV en SUV

Stilte voor de storm.

Voor lange tijd viel Ferrari onder leiding van Luca di Montezomolo. De charismatische Italiaan had een visie voor Ferrari. Om te zorgen dat Ferrari winst maakte, maar ook exclusief bleef, werd er nadruk gelegd op het verkopen van zoveel mogelijk dure auto’s.

Dus zoveel mogelijk winst per auto. Dat kon men bereiken door enorm veel opties en speciale programma’s aan te bieden alwaar men in Maranello flinke marge op kon pakken. Wijlen Sergio Marchionne heeft er nooit een geheim van gemaakt dat er niets mis is met flink geld verdienen en dat de productie gerust opgeschroefd kon worden.

Als resultaat daarvan heeft Ferrari aangekondigd om met maar liefst 15 nieuwe modellen te komen. Daarvan zijn er al vijf het afgelopen jaar geïntroduceerd, waaronder de SF-90 Stradale en de gloednieuwe Roma. Dat betekent dat er nog een aantal modellen bij moeten komen, maar Ferrari gaat het eerst even rustig aan doen. Dat meldt de commerciële baas bij Ferrari, Enroco Galliera aan het Britse Autocar.

Volgend jaar hoeven we dus niet al te veel te verwachten. Ferrari zal zijn handen vol hebben aan de productiestarts van de nieuwe modellen. Het echte vuurwerk staat gepland voor 2022, dan komt namelijk de Ferrari SUV op de markt. Daarbij is er nog meer goed nieuws, want Gallierra geeft aan dat er meer ‘verrassingseffecten’ zullen zijn bij de introducties. Behalve bij die SUV dan, daar praten ze al langer over. Maar het verrassingseffect was afgelopen week zeker aanwezig. Ondanks dat we wel geruchten voor een Portofino Coupé hadden opgevangen, was de Roma een complete verrassing. Het is de bedoeling dat Ferrari vaker op die manier modellen gaat lanceren.

Uiteraard moet Ferrari ook met zijn tijd meegaan en denken aan het lieve milieu. Niet dat men zoveel kilometers maakt met Ferrari’s (integendeel), maar ze tellen wel degelijk mee voor de uitstoot wetgeving. Bij de Roma is er vanaf het begin rekening mee gehouden dat er een plug-in hybride van gemaakt kan worden. Verwacht overigens geen Roma PHEV, maar dan zou het een afwijkend model worden. Bij de meeste Ferrari’s kiest Ferrari ervoor om elk model zijn eigen aandrijflijn mee te geven. Uitzondering is de GTC4Lusso, die met zowel V8 als V12 leverbaar is.

Van onder naar boven, de Ferrari’s die dit jaar geïntroduceerd zijn:

Ferrari F8 Tributo ’19

Ferrari SF-90 ’19

Ferrari F8 Spider ’19

Ferrari 812 GTS ’19

Ferrari Roma ’19