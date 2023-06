Scoor een nucleaire energiebron voor weinig in Rusland

Een beetje offbeat, maar ach, het is zondagavond. Scoor een nucleaire energiebron voor je Tesla, in Rusland!

Onze vrinden van Jalopnik komen vaak op de proppen met woke propaganda van Gawker Media interessante feitjes. Een beetje in de categorie hoe meer je leest hoe meer je weet. Zo hebben ze nu weer een interessant artikel te pakken over thermo-elektrische radio-isotopengeneratoren (RTG). Over wat? Ja, ja, het is niet per se heel erg autogerelateerd. Maar hé, energie is ook heet dezer dagen.

Net zo heet als deze apparaatjes. Nu zijn de generatoren eigenlijk niet heel erg geschikt voor het opladen van je EV. Om meerdere redenen. Ten eerste leveren ze niet heel veel power. Ten tweede ga je er dood aan als je er te vaak of te lang in de buurt bent. En te lang is dan in orde van grootte dat een minuutje al niet heel verstandig is. Dat is wel de downer. Maar er zijn ook voordelen. Je kan er namelijk vrij gemakkelijk een scoren.

RTG’s worden in de rest van de wereld vooral gebruikt voor toepassingen…buiten de wereld. Zoals in de maanlander van Apollo 13 en in de ruimtesonde Cassini-Huygens. Bij die laatste was de RTG een *kuch* hot issue. Tegenstanders waren bang dat als het mis zou gaan met de lancering, de RTG met plutonium ergens op aarde zou neerstorten. Dat is een beetje het level van bezorgdheid dat je zou kunnen hebben bij een RTG.

Maar niet in de Sovjet-Unie. Dit geweldige regime plempte RTG’s praktisch overal neer. Een leven was goedkoop in de U.S.S.R. Een paar mensen die wat radiatieziekte opliepen, was acceptabel als het leger ermee geholpen was. Zo vatte men het epische plan op om deze generatoren her en der te verspreiden in onherbergzame gebieden. Daar waar stroom uit het net of van een accu geen goede optie was. Vuurtorens en dergelijke. Maar ook gewoon op redelijk random plaatsen in bossen. In totaal gaat het om -serieus- 2.500 units.

Veelal waren de RTG’s een beetje provisorisch in wat houten planken opgesteld. En dat is niet bepaald veilig. In een RTG zit namelijk radioactief materiaal. Omdat U.S.S.R., werd daarbij ook nog eens niet per se het relatief beste en veiligste materiaal gebruikt, maar Strontium-90 of nog erger Cesium-134 dan wel Cerium-144. Nu geven deze apparaten nog steeds hun warmte (en stroom) af. Maar het regime dat een en ander zou moeten controleren (en dat toch al niet deed), is weg. Dus slingeren ze een beetje rond.

In het kort levert een RTG stroom door het Seebeck effect. Dit is het omgekeerde van het Peltier-effect. Als beschreven door Thomas Seebeck, ontwikkelt een elektromotorische kracht (EMK) zich over twee punten van een elektrische geleider, wanneer daar een temperatuurverschil tussen bestaat. Door verval van radioactieve stoffen ontstaat warmte en daarmee dus vervolgens stroom.

Het grote voordeel van een RTG is dat er geen bewegende onderdelen zijn zoals in andere generatoren, noch accu’s die op een gegeven moment leeg zijn. Althans, op een gegeven moment heeft een RTG natuurlijk ook geen juice meer. Maar dat kan afhankelijk van de halfwaardetijd van de gebruikte isotoop decennia duren.

Initiatieven om de RTG’s op te snorren en te ontmantelen zijn er wel. Maar ja, Rusland, dus het gaat allemaal niet van harte. Met een beetje zoekwerk kan je er dus eentje ophalen en in je schuur zetten. Als stroom steeds duurder wordt of de apocalypse komt, kan je dan je EV nog een beetje opladen.

Mocht je overtuigd zijn en denken ‘KOOP DAN!’, moeten we alleen voor deze ene keer zeggen ‘doe het niet’. Een paar gasten in Georgië vonden namelijk ooit een RTG en vonden de warmte die het ding afgaf wel behaaglijk. Dus gebruikten ze hem thuis als warmtebron. Eentje overleefde dat niet. De anderen hielden er zeer ernstige huidleasies aan over.

Bij het opruimen gebruiken mensen een methode waarbij ze in een soort ketting het ding verplaatsen, waarbij de stelregel is dat iedere losse persoon niet langer dan 45 seconden de RTG draagt…aan een lange paal met een haak. Mocht je dus nog ooit verbannen worden naar Siberië, loop er dan even omheen. Waarvan akte. Wat voor alternatieve manieren heb jij om voordelig stroom op te wekken? Laat het weten, in de comments.