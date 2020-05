SEAT Leon 2020 – rijtest en video. Beter dan de Golf 8?

Sinds de introductie van de eerste generatie Leon in 1999 wist SEAT er al 63.803 te verkopen. De hoogste tijd dus voor een rijtest van het nieuwe 2020 model SEAT Leon.

SEAT had in 2019 flink de wind onder de vleugels, het was voor de Spanjaarden het beste internationale verkoopjaar ooit. Ruim 570.000 auto’s (+10,9% vs 2018) verlieten de fabrieken en met die stijging was SEAT het snelst groeiende automerk in Europa. Dat doen ze dan niet slecht toch?

Ook voor de Leon is weer een belangrijke taak weggelegd, van de vorige, derde generatie wist SEAT er meer dan een miljoen te verkopen. Voor deze vierde generatie dus de schone taak om dat toch minimaal te ervaren. Aan de auto zal het an sich niet liggen, die deelt zijn excellente basis met onder andere de Volkswagen Golf 8 (rijtest).

Mag het een knopje minder zijn

Uit angst om voor een bejaarde uitgemaakt te worden, ga ik daar natuurlijk niet over zeuren. Nee zonder dollen: ik kan op zich blij worden dit infotainment systeem en de verdere bediening van de auto in de Leon. Het is hypermodern met veel mogelijkheden, het is allemaal redelijk overzichtelijk en werkt snel genoeg.

Het kleine puntje van kritiek is dat je als fabrikant ook te ver kan gaan om knoppen te lozen. De ouderwetse volumeknop is zo gek nog niet. SEAT heeft die geloosd en vervangen door een touchscreen slider. Vermoedelijk went het als je er langer gebruik van maakt, maar bij het eerste gebruik tijdens de rijtest van de SEAT Leon lijkt het nutteloze vooruitgang. Het is nieuw, maar of het beter is….

Standaard heeft de 2020 SEAT Leon al een 8,25 inch touchscreen in kleur, DAB+ digitale radio en bluetooth voor de telefoonkoppeling en audiostreaming. De testauto had een 10 inch kleurenscherm inclusief MirrorLinken draadloos Apple CarPlay. Net als bij de Golf 8 staat het scherm op de goede plek. Het is niet nodig om uit je stoel te komen om hem te bedienen.

In het interieur van SEATs werden altijd wat mindere materialen gebruikt dan bijvoorbeeld bij Volkswagen en Audi. Zeker bij vorige generaties was daar terecht kritiek op, maar voor deze generatie Leon is het interieur keurig op orde. De bakens worden niet verzet, maar je hoeft je ook nergens aan te storen.

Vijf aandrijflijnen

De kracht van het Volkswagen concern is de schaalgrootte, waardoor ze weer veel verschillende technologieën kunnen inzetten. Ook SEAT hoeft dus niet op één paard te wedden, maar kan vijf verschillende aandrijflijnen aanbieden voor de Leon. Een volledige elektrische versie hoort daar overigens niet bij, die worden op een ander platform gebouwd: het MEB platform.

Wat de Leon wel heeft, zijn een TSI, TDI, eTSI, TGI en een plug-in hybride met vermogens van 90 tot 204 pk. Meer krachtige versies volgen er ongetwijfeld ook nog wel, maar die zullen de merknaam Cupra gaan dragen.

Voor Nederland zijn vooral de benzine versies interessant. Het omslagpunt voor de TDI’s (en andere diesels) ligt met het Nederlandse fiscale klimaat zo hoog, dat die voor vrijwel niemand meer interessant zijn. In het gamma zitten twee 2.0 TDI’s met 115 en 150 pk. Beiden zijn een stuk zuiniger en stoten ook nog eens veel minder NOx uit. En ondanks onze aardgasbel in Slochteren, zijn de op gas rijdende TGI’s ook niet erg populair hier.

eTSI en TSI

Een stuk meer relevant zijn de benzinemotoren, SEAT biedt er meteen vijf voor de 2020 Leon. Twee driecilinders in de vorm van de 1.0 TSI’s (66 kW/90 pk en 81 kW/110 pk), een 1.5 TSI met 110 kW/150 pk, een variant met 96 kW/130 pk uitsluitend voor de Sportstourer, en de 1.5 eTSI met 48V mild-hybridetechnologie met 110 kW/150 pk.

Dit jaar, 2020, is niet alleen het jaar van het coronavirus, maar ook het jaar van de hybrides. Onder druk van CO2 regels van de EU, buitelen fabrikanten over elkaar heen om niet alleen elektrische auto’s, maar ook hybrids, plug-in hybrides en mild hybrids op de markt te brengen. De eTSI valt in de categorie mild hybrids met een 48V starter generator en een kleine lithium-ion accu. Het verbruik en zo’n CO2-uitstoot daalt er zo’n 10% mee, waardoor deze versies financieel mogelijk aantrekkelijk zijn door een lagere BPM. De eTSI is er voor de SEAT Leon in eerste instantie alleen met 150 pk, maar het VAG concern heeft ze ook met 110 en 130 pk.

Rijden met SEAT Leon 1.5 eTSI

De 1.5 eTSI komt in eerste instantie alleen met de bekende zeventraps DSG bak. De automatische versnellingsbak is door de eco-regels nogal enthousiast in opschakelen, wat de aandrijflijn van zijn pit kan veroveren. Wat een beetje helpt is om de bak met het kleine pookje in de sport-stand zetten of om zelf met de flippers achter het stuur een lagere versnelling te kiezen.

Met 150 pk en 250 Nm is de Leon 1.5 eTSI op papier namelijk best vlot. De sprint naar de 100 duurt 8,4 seconden en de topsnelheid is 224 km/u. Het zijn geen Cupra waardes, maar voor een “normale” auto zijn het meer dan prima waardes.

De prestatie zijn prima, het geluid is echter niet heel inspirerend. Bovenin het toerenbereik klinkt de viercilinder alsof die er niet meer zo’n zin in heeft. Dat is overigens geen ramp voor dagelijks gebruik, maar je koopt met de 1.5 eTSI qua motorgeluid geen junior-CUPRA.

Waar blijft de Cupra!

Dit mag je positief interpreteren. Het onderstel van deze SEAT Leon bleek tijdens de rijtest namelijk bijzonder goed te zijn. Nadat cameraman Martijn op de Lekdijk een mooi plekje had gevonden, gooide ik de Leon snoeihard de eerste keer de bocht in. Misschien zelfs wel iets te hard, maar de Leon reageerde voorbeeldig.

De grip op de vooras is erg goed, maar het is vooral ook de balans die meteen indruk maakt. De achterkant is lekker beweeglijk en helpt je om de auto lekker de bocht in te zetten. Bij gas liften duikt de neus lekker naar binnen, precies zoals je het wil hebben. En dan is dit pas de reguliere Leon FR, dat belooft nog wat de Cupra Leon. Tegelijkertijd is het veercomfort ook erg goed. De SEAT Leon van de rijtest had overigens wel de Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, een optie van 805 euro. Een aanrader dus.

Prijzen en conclusie SEAT Leon 2020 rijtest

De nieuwe SEAT Leon is er al vanaf € 24.495* voor de handgeschakelde Leon 1.0 (66 kW/90 pk) Reference. De meerprijs voor de Leon Sportstourer met zijn 620 liter grote bagageruimte is € 1.200.

De geteste SEAT Leon 1.5 eTSI met automatische DSG versnellingsbak is € 34.495,-, met een paar opties en pakketten liep dat op naar € 38.425. Dat is op zich een forse prijs voor een C-segment hatchback, maar op lederen bekleding na was er niet veel meer te wensen. En daar bovenop komt dat bleek dat de nieuwe SEAT Leon tijdens deze rijtest een erg fijne auto is geworden.