De Duitse Drie: hoe gaan de verkopen in 2017?

Is alles in kannen en kruiken of liggen er nog wat verrassingen op de loer?

Na jaren van Münchner Domination wist Mercedes-Benz eind 2016 hun landgenoot eindelijk van de troon te stoten. Audi volgt al jaren op de voet, maar heeft naar eigen zeggen ‘plannen’ voor de lange termijn om hun cijfers op te krikken. Nu de eerste cijfers van het vierde kwartaal binnengestroomd zijn, kunnen we beoordelen hoe het er nu precies voor staat.

Merk t/m oktober '17 Verschil '16 Audi 1.539.500 - 1,3% BMW 1.706.020 + 3,6% Mercedes-Benz 1.900.112 + 11,1%

Wat direct opvalt is dat Mercedes ermee weg lijkt te lopen. Niet alleen hebben ze tot op heden veruit de meeste verkopen, maar hun verkopen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn met meer dan een tiende gestegen. Interessant is dat Mercedes-Benz voor een hele open strategie kiest wat betreft het bekendmaken van hun cijfers. In plaats van het grootste cijfer voorop te zetten, richten ze de focus enkel en alleen op Mercedessen. Wanneer we het aandeel Smarts er nog bij optellen, breekt het aantal verkopen namelijk door de 2 miljoen.

BMW presenteert hun cijfers exact op de tegenovergestelde manier. Waar Mercedes direct trots vertelt dat ze tot nu toe meer dan 1,9 miljoen auto’s verkochten, spreekt BMW over de verkoop van meer dan 2 miljoen ‘voertuigen’. Dat is dus een aardig verschil met de werkelijke cijfers in de tabel. De elektrische verkopen zijn hierin niet meegenomen, omdat MINI Electric niet is afgezonderd van de BMW i en iPerformance. Deze cijfers moeten echter niet worden overzien. Ondanks dat de 78.096 verkochte wagens het verschil niet zouden maken, kan dat in de toekomst wellicht wél het geval zijn. Ten opzichte van 2016 stegen de verkopen namelijk met 63,7%.

Als we Audi vergelijken met zijn Duitse concurrenten constateren we twee opmerkelijke zaken. Het terrein dat Audi sinds 2015 ten opzichte van BMW en Mercedes heeft verloren lijken ze nog altijd niet goed te kunnen maken. En naast het feit dat ze over 2017 bijna 400.000 autoverkopen minder hebben dan Mercedes, zijn ze de enige van de drie die dit jaar minder wagens verkochten dan hiervoor.

Natuurlijk, het jaar is nog niet voorbij, maar er moeten wel heel wat gekke dingen gebeuren als de huidige stand van zaken nog wil veranderen.

