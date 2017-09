Skoda onthult crossover met een visie

Je raadt nooit welke naam deze auto heeft.

Traditiegetrouw pakken de merken van de Volkswagen Groep groots uit op de vooravond van de IAA’s. Uiteraard mag Skoda niet ontbreken. Het grootste nieuws voor Skoda op de beurs is natuurlijk hun nieuwe compacte crossover, de Karoq. Maar die auto is al officieel aan ons voorgesteld. Dat is nog niet het geval met deze concept car.

Allereerst de naam. We begrijpen dat het bijzonder lastig is om een goede naam te bedenken. Maar ‘Vision E’ (zo heet het Tsjechische Toekomstwonder) is wel heel erg inspiratieloos. Dat kunnen we niet zeggen van het design. Uiteraard is het een concept car, maar wel een behoorlijk realistische. Het is een crossover/SUV achtige met (uiteraard) een elektrieke aandrijving. Ondanks dat Skoda’s verrassend genoeg nog niet met een elektromotor leverbaar zijn, ziet Skoda het wel als een belangrijke pijler voor de toekomst. De Superb Plugin-Hybrid komt in 2019 op de markt en de eerste volledig elektrische auto moet rond 2020 verschijnen. Naar eigen zeggen is deze Vision-E een voorbode daarvan.

De Skoda Vision E heeft een elektromotor die goed is voor 300 pk. Daarmee haalt de auto een begrensde topsnelheid van 180 km/u. Als je de accu’s tot de nok toe vult, kun je er 500 km ver mee rijden (volgens de NEDC). Klinkt niet verkeerd. Het klinkt overigens ook niet helemaal nieuw, want het lijken dezelfde specs te zijn als die van de Volkswagen ID Crozz II. Dat een Skoda Citigo gewoon een Volkswagen Up! is (of andersom), dat is te begrijpen. Maar dat zelfs de concept Cars grotendeels gelijk zijn, is vrij uniek.