Zitten Ocon en Perez binnenkort zonder baan?

De geruchtenmolen draait op volle toeren.

‘Welkom bij de Pirañha Club!’. Met dit zinnetje verwelkomde voormalig McLaren teambaas ooit voormalig Jordan teambaas Eddie Jordan, toen de laatste met zijn raceteam promoveerde naar de hoogste klasse van de autosport. De F1 is niet zelden een harde wereld, zo ondervonden beide heerschappen zelf ook later. Als je niet (meer) meedoet om de knikkers, betalen sponsors niet genoeg geld om op je auto’s te prijken. En als je niet genoeg geld binnenkrijgt van sponsors, kan je de auto niet snel genoeg maken om mee te doen om de knikkers. De vicieuze cirkel heeft in het verleden al veel teams de kop gekost.

Bij teams die in deze doodsspiraal zitten, moet er namelijk een investeerder gevonden worden die ‘in de tussentijd’ de verliezen aan wil zuiveren. Deze kan in de F1 traditioneel twee vormen aannemen: een fabrikant met diepe zakken die hoopt dat toekomstige overwinningen zich vertalen in extra verkopen, of een (groep van) rijke ondernemer(s) die graag deel uit wil(len) maken van het circus.

Force India valt al tien jaar in de laatste groep. De Indiase zakenman Vijay Mallya nam het team (samen met Michiel Mol die vijftien procent van de aandelen bezit) over van Spyker F1 en leidde het met veel enthousiasme naar de middenmoot. Het team werd de afgelopen twee seizoenen vierde in het WK voor constructeurs en scoorde hier en daar een podium. Leuk, maar net niet leuk genoeg om dikke winst te maken.

En dat is een probleem, want Vijay en zijn rijkdom liggen flink onder vuur. De Indiase overheid heeft een groot deel van de bezittingen van de entrepreneur afgenomen omdat hij herhaaldelijk niet is komen opdagen in de rechtbank. Mallya wordt namelijk in verband gebracht met fraude.

Het raceteam verkeert zodoende naar verluidt in een geldnood die steeds acuter wordt. Wederom heeft Force India verzocht een voorschot te krijgen op de betaling die het krijgt van de F1 organisatie voor het behalen van de vierde plaats in het kampioenschap van vorig jaar, maar Williams heeft daar een stokje voor gestoken. We zeiden het al: het is een Piranha Club. Voordat je medelijden krijgt met Force India: het team verijdelde in het recente verleden op haar beurt dat Marussia het jaar mocht starten met de oude auto om tijd te winnen voor het zoeken naar nieuwe sponsors.

Enfin, linksom of rechtsom moet Force India op zoek naar geld. En snel. Formula Passion bericht dat teambaas Robert Fernley de opdracht heeft binnen vier weken geld te vinden. Lukt dat niet, dan heeft het team een probleem. Fernley zegt dat hij al een snood plannetje bedacht heeft. Zo niet zou dat weleens een flinke knauw kunnen betekenen voor de carrières van Perez en Ocon, die we zelf inschatten als een van de beste duo’s van het veld. We zijn alvast benieuwd hoe dit avontuur verder zal gaan.