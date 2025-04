Tesla-terroristen gebruiken nu zelfs bommen

De sfeer rondom Tesla wordt steeds grimmiger.

Bij zijn Tesla-verkooppraatje voor het Witte Huis had Trump al gezegd dat aanvallen op Tesla als terrorisme aangemerkt zullen worden. Dat klinkt een beetje overdreven, maar een nieuwe aanval op een Supercharger-locatie lijkt inderdaad veel een terroristische aanslag.

Een Tesla-laadstation in de staat Washington was gisteren het doelwit van een vandalistische actie. De dader of daders gingen met grof geschut te werk, want ze lieten een bom ontploffen bij de Tesla Superchargers. De omgeving werd rond half 2 ’s nachts opgeschrikt door een explosie.

Zowel de lokale politie als de FBI zijn nu een onderzoek gestart. Tesla Charging laat op X weten dat er naar camerabeelden gekeken wordt om de Tesla-terroristen op te kunnen sporen. De eigenaar van het naburige terrein heeft ook camerabeelden waar eventueel wat op te zien is.

We begrijpen volkomen dat sommige Amerikanen boos zijn op Musk, maar een Tesla Supercharger in de lucht laten vliegen slaat natuurlijk nergens op. Dan ben je een doorgedraaide gek. Als je een vuist wil maken tegen Elon Musk dan ga je gewoon met een fanfare naar een Tesla Store voor een vreedzaam protest. Het heeft waarschijnlijk allebei geen effect, maar dan richt je in ieder geval geen schade aan.

Foto via: Lacey Police