Drie keer raden waar Elon Musk zich momenteel bevindt

Attentie alle fansla's...om vijf over half zes voor de bedevaart verzamelen bij je lokale Supercharging Station.

We zeggen niet wat we gaan doen, maar neem je zwembroek mee, of zoiets. Want jawel! Elon Musk himself begeeft zich op het moment dat je dit leest potentieel nog in Nederland! Bliksems schieten door de lucht, een hel licht brandt fier aan de top van de hemel. Daags na het grote spijbelfestijn van ’s lands jeugd om aandacht te krijgen het klimaat te redden, is de Muskias al naar onze contreien getogen om een en ander te bewerkstelligen.

Vermoedelijk zal hij vanavond vanaf een pittoresk bordes zijn grote schare Nederlandse fans bedanken voor de bloemen het met subsidie aanschaffen van ettelijke Tesla’s. Wie weet, met een beetje geluk kan je hem zelfs aanraken. Kijk daarmee overigens wel een beetje uit, want met alle tijd die hij doorbrengt in de buurt van batterijen zou het me niet verbazen als hij statisch geladen is. Misschien krijg je dus een schokje als je hem betast. Maar goed, de meeste adepten zullen daar niet om malen.

Wat Elon daadwerkelijk van plan is te doen in Europa weten we overigens niet zeker. Afgaande op de Twitter-account van de tech-mogul, lijkt het alsof hij bezig is met een promotietoer om de Europese introductie van de Model 3 luister bij te zetten. Vandaag doet hij onder andere Tesla’s basis in Tilburg aan, om vervolgens door te reizen naar Amsterdam.

Just left Zeebrugge, now Tilburg, then Tesla HQ in Amsterdam & Oslo tonight to review service in Norway. Exciting to see thousands of Model 3’s on their way to owners in Europe! pic.twitter.com/PeRo4jhiCB — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2019

Eerlijk is eerlijk: het moet toch gaaf zijn om je eigen auto’s ergens halfweg rond de wereld op een trailer te zien staan op weg naar klanten. Lang zal Musk echter niet blijven in onze hoofdstad, want vanavond vliegt de visionair alweer door naar die andere enorm belangrijke Europese Tesla-markt: Noorwegen.

Enfin, dat verhaal hierboven over het toespreken van adepten is -voor de duidelijkheid- dus volstrekte speculatie. Het zou ook goed kunnen dat de stop in Amsterdam simpelweg bedoeld is om een vette jonko te scoren waarmee nog meer visioenen over de toekomst opgewekt kunnen worden. Stap jij snel in je EV in de hoop een glimp op te vangen van de verlosser, of kan jou die hele Musk gestolen worden? Laat het weten, in de comments!