Nieuwe Mitsubishi Lancer Evo is minder ver weg dan je denkt

De eerste indicaties zijn er.

Het enige sportieve aan Mitsubishi in Nederland anno 2025 is de sport die ze maken van het omkatten van Renaults. De enige Mitsubishi in het Nederlandse gamma zonder Renault-genen is de Outlander PHEV. Wat het aanbod mist, is een toffe bak zoals de oude Lancer en zijn Evo-versie. Als het aan Mitsubishi-medewerker Kaoru Sawase ligt, gaan we terug naar die tijd.

Het goede nieuws: Sawase is niet de enige binnen het merk. ”Wij dromen natuurlijk van een Lancer Evolution. Het is mijn persoonlijke droom.” Nou, laten we daar dan mee beginnen, toch? Op de vraag of het haalbaar is om op deze markt een nieuwe Evo uit te brengen, zegt de engineer cryptisch: ”We hebben een variatie, een verscheidenheid aan technologieën die we kunnen gebruiken.”

Laten we dan maar naar de feiten kijken. Die zijn op het eerste oog niet erg veelbelovend. Op dit moment bouwt Mitsubishi geen Lancer meer. Niet alleen niet voor Nederland, maar nergens ter wereld. Toch is er hoop. Het merk heeft een aanvraag ingediend om de merknaam Lancer Sportback in de VS als handelsmerk te registreren. Dat zou een mooi begin zijn richting een Lancer Sportback-productieauto en later een Evo-versie.

Nieuwe oude sportdivisie

Een ander lichtpuntje vinden we bij Mitsubishi Ralliart. De oude sportbadge werd ook gebruikt op de Lancer voor de leuke versie die net onder de Evo zat. Ralliart is nieuw leven ingeblazen, al is dat voorlopig enkel gedaan met wat stickers en andere uiterlijke toevoegingen.

Zou het Ralliart-merk nog kunnen uitbreiden naar een soort RS-afdeling? “Wat betreft het gebruik van het Ralliart-merk is er een breed scala overwogen, maar wat er precies gaat gebeuren, daar willen we nog niet over praten”, zegt Sawase.

Als er een Evo komt, is ie (deels) elektrisch

Toevallig dat het Australische Drive met deze man spreekt. Hij wordt gezien als het meesterbrein achter het S-AWC-systeem, Super All-Wheel Control van de Evo-familie. Hetzelfde systeem gebruikt Mitsubishi nu voor de plug-in Outlander. Volgens hem zou het logisch zijn om een volgende Evo een hybride of elektrische aandrijflijn te geven.

Oftewel, de wil is er en het eerste patent is ingediend. Nu nog een aandrijflijn. Dan kijken we met een schuin oog naar de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie. Wat zouden we bijvoorbeeld vinden van een elektrische Lancer Evo met de krachtbron van de Renault 5 Turbo 3E?

Hoofdfoto: Mitsubishi Lancer Ralliart gespot door @louwmedia