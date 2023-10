Spierwitte Porsche collectie moet miljoenen opleveren

Een vermogende verzamelaar haalt de stofzuiger door zijn witte collectie Porsches.

Het is niet heel moeilijk om te raden wat de lievelingskleur is van de eigenaar van deze bizarre collectie. En om wat voor reden dan ook gaat de complete collectie de verkoop in. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft de eer om The White Collection te mogen veilen. En dit is iets heel bijzonders.

In een witte hal, met witte IKEA stoeltjes en een witte ronde tafel, staat een enorm collectie aan witte Porsches. RM Sotheby’s spreekt over een Porsche-heiligdom. Nu lijkt me dat weer een beetje overdreven, maar oké. Je hoeft de auto’s op de foto’s niet te telen. Ik ga je vertellen dat er in totaal 63 voertuigen onder de hamer gaan. Daarvan gaat het om 56 sportauto’s van Porsche, twee tractoren van het merk en en nog wat andere modellen.

Is dat alles? Nee! Zoals ik al zei haalt de eigenaar de stofzuiger door de collectie. Alles mag wel, dus ook accessoires en memorabilia. Inclusief de auto’s bestaat de veiling uit 500 kavels. Zelfs een reeks fietsen van Porsche maken deel uit van de collectie.

Het lijkt wel of deze verzamelaar alles kocht in de afgelopen jaren waar het merk Porsche aan was verbonden. Alles bij elkaar opgeteld moet de collectie witte Porsches miljoenen euro’s gaan opleveren.

Het hele spulletje bij elkaar mag dan de naam The White Collection dragen. Er zijn ook zeker een aantal auto’s niet helemaal wit. Een kersrode 356 bijvoorbeeld, maar ook een beige 911 Targa uit 1967. Om nog maar te zwijgen over de kleurrijke fietsen. Mocht je nog een Porsche kinderzitje zoeken mét teddybear: ook het stoeltje gaat onder de hamer.

De eigenaar van de collectie is anoniem. Enkel is bekend dat deze verzameling zich in de Verenigde Staten begeeft. 63 auto’s behandelen gaat een beetje te ver, maar laten we de duurste pareltjes er eens uitpakken. Op één is dat de Porsche 918 Spyder met Weissach Package.

RM Sotheby’s verwacht dat de hypercar drie miljoen dollar gaat opleveren. Maar ook een echte Porsche 911 RSR uit 1993 heeft een geschatte opbrengst tussen de 2 en 2,5 miljoen dollar. Een 1997 GT2 moet ook goed zijn voor twee miljoen, net als een 1973 Carrera RS 2.7 Lightweight.

Het is een collectie om je vingers bij af te likken. Met deze collectie witte Porsches moet de kleur je wel aanstaan, want daar kom je niet omheen. De veiling is begin december en een groot deel zal als ‘no reserve’ aangeboden worden. Dat betekent een gegarandeerde verkoop voor het hoogste bod, ongeacht de prijs. Tof!