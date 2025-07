Stationwagon-liefhebbers opgelet: dit is de toekomst van de gezinsauto!

De stationwagon hoeft nog niet met pensioen.

Als ons koopgedrag zo doorgaat, duurt het niet lang meer voordat alles wat géén crossover of SUV is tot de bedreigde autosoorten behoort. Gelukkig bestaan er nog merken die het aandurven om supermini’s, hot hatches of stationwagons te bouwen. Zo ook Skoda dat binnenkort de toekomst van de lage gezinsauto laat zien.

Skoda neemt aan het begin van september de Vision O mee naar de Internationale Automobilausstellung (IAA) in München. Met deze conceptauto wil het Tsjechische VAG-merk laten zien hoe de toekomst van Skoda in het stationwagon-segment eruitziet.

Dit is het enige beeldmateriaal dat we op dit moment krijgen van Skoda. Bespaar jezelf de moeite: ik heb al wat gespeeld met de helderheid en belichting, maar er valt weinig extra’s te maken van de Vision O. Er zit ook geen geheime boodschap in het donkere plaagbeeld verwerkt. Wel wordt in beeld- (kijk maar naar de vorm van de lampjes) én taalgebruik duidelijk dat de Modern Solid-ontwerptaal wordt voortgezet bij de Vision O.

Elektrische Octavia Combi

Skoda is niet zo van de Wie is de Mol-achtige hints, maar pakt het een stuk transparanter aan. De Tsjechen hebben het over het benadrukken van ”de toewijding van het merk aan duurzame innovatie”, weinig impact op het milieu, de nieuwe koers die het merk inslaat met nieuwe technologieën en de overgangsperiode in de automotive wereld. Kortom, de Vision O is naar alle waarschijnlijkheid een EV en dus de opmaat naar de eerder aangekondigde volledig elektrische Octavia Combi.

Het is niet gek dat Skoda geen Gen Z’errige namen zoals Epiq of Elroq gebruikt voor de nieuwe station. De Octavia Combi is een gevestigd model in de stationmarkt. Sinds 1996 zijn er van de moderne Octavia Combi inmiddels meer dan 3 miljoen exemplaren geproduceerd, verspreid over vier generaties. Waarom zou je die historie weggooien?

Skoda-baas Klaus Zellmer verwacht veel van de Vision O en het productiemodel dat eruit voort moet vloeien. ”Hiermee positioneren we ons om een toonaangevende speler te blijven in het stationwagen segment”, zegt hij. De showauto moet een nieuw tijdperk van Skoda inluiden en meer van zulke marketingblabla. Maar goed, de stationwagon verdwijnt de komende jaren niet uit het straatbeeld en dat is goed nieuws voor ons allen, nietwaar? Meer hierover begin september.