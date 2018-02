Steenhard: Volkswagen T-Roc’s hoofd moet eraf

Niet alleen de schaatsen, maar ook de guillotine mag uit het vet gehaald worden op deze koude winterdag.

Volkswagen bevestigt vandaag namelijk officieel dat er een open variant komt van hun hippe nieuwe troef in SUV-land; de Volkswagen T-Roc. Daarmee gaat de Veedub de auto achterna waar ikzelf altijd aan moet denken bij het horen van de naam T-Roc, namelijk de legendarische Chevrolet Camaro IROC-Z met zijn uitneembare targa-dak.

Het uitbreiden van de T-Roc familie past volgens CEO Herbert Diess in de strategie van Volkswagen om zich te ontwikkelen als een SUV-merk. In Wolfsburg werken ze aan snode plannen om in 2020 maar liefst twintig verschillende SUV’s aan te kunnen bieden. Als de eerste open T-Roc’s van de band lopen in datzelfde jaar, zijn volgens Diess twee van de vijf verkochte Volkswagens SUV’s. Het is niet anders…

Enfin, de T-Roc cabrio is volgens Diess een ‘highly emotional’ product. De auto zal gebouwd worden in Volkswagen’s fabriek in Osnabrück. Bij de kenners gaat er dan wellicht een belletje rinkelen. Het is de plaats waar vroeger Karmann gevestigd was en onder andere enkele Porkers, de BMW 3.0 CS, Ford Escort RS Cosworth, Triumph TR6 en verschillende Volkswagen cabrio’s uit het verleden van de band liepen. De toekomst zal uitwijzen of de T-Roc cabrio verbleekt in dat gezelschap.