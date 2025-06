Alle goedkope EV’s uit China kunnen straks € 35.000 kosten: dit is waarom

Terwijl de Chinese importpercentages gaan verdwijnen…

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar ze kwamen er uiteindelijk toch: de importbelasting van de EU op Chinese auto’s. De importheffingen konden uiteraard op weinig blije reacties uit China rekenen, maar inmiddels is de situatie anders. China en Europa zijn met elkaar aan tafel gaan zitten en hebben een nieuw plan.

Het idee: minimale prijzen voor elektrische auto’s uit China op de Europese markt. Schijnbaar zien beide continenten dit wel zitten. Volgens een Chinese minister zijn de onderhandelingen in de eindfase. Wat de minimumprijs gaat zijn is onbekend, maar volgens de eerste geruchten is een minimale prijs van € 35.000 besproken, ongeacht het model. Dat zou de bovenstaande Dolphin Surf € 10.000 duurder maken dan de leukere, grotere en betere Renault 5 E-Tech.

Support van Duits/Chinees automerk

De nieuwe opzet kan op steun rekenen van Smart. ”Waar ze ook bij uitkomen bij de overeenkomst, het zal beter zijn dan de heffingen die we nu hebben. Voor ons blijft het een klap, maar het zal veel beter verteerbaar zijn dan de huidige heffingen”, zegt Smart Europa-baas Dirk Adelmann. Hij vergeet erbij te zeggen dat de huidige Smart-modellen op dit moment al duurder zijn dan € 35.000 in Nederland. Als dat getal wordt aangehouden voor de minimale prijs, dan maakt dat voor Smart dus weinig uit. Sterker nog, dan kunnen ze voor de #1 naar 35k en aangeven aan klanten: ’tja, die importheffingen hè’.

Het deels-Mercedes-deels-Geely-merk kreeg te maken met 18,8 procent importbelasting bovenop de standaardheffing van 10 procent. En dat merken ze. De kosten zijn deels doorberekend naar de klant en de verkopen daalden. In de eerste vier maanden verkocht Smart 3.611 auto’s in Europa. Dat is 38 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2024.

Zijn er ook tegenstanders?

Volgens de Smart-topman ligt het aan de importwaarde van je auto of het nieuwe systeem wel of niet gunstig is. ”Sommige concurrenten hebben een relatief lage importwaarde waardoor ze veel meer voordeel halen uit een minimale prijs dan bij de heffingen”, voegt hij toe. Toch zijn er ook tegenstanders.

Leapmotor bijvoorbeeld, het Chinese budgetmerk van Stellantis, ziet de minimumprijsregel niet zo zitten. Logisch ook: als de T03 straks ineens minimaal € 35.000 moet kosten in Europa, is ie 15k duurder dan nu. Ik ben benieuwd wie het ding dan nog koopt.