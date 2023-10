Stemmingmakerij: is het veilig om een Chinees te kopen?

Enkele journalisten klimmen de geopolitiek in en werpen de vraag op of het wel veilig is een Chinees te kopen.

Voor de helderheid, we bedoelen natuurlijk een Chinese auto met de titel, in dezelfde zin als we het over ‘een Italiaan’ of ‘een Duitser’ hebben op deze site. Niet ‘Chinees’ in de zin van Babi Ketjap (kan ook gevaarlijk zijn) of een mens die je te werk stelt in je goudmijn. Je moet het er tegenwoordig voor de helderheid even bijzetten. Enfin, met dat potentiële misverstand uit de weg geruimd, kunnen we het onderwerp bespreken. Is het eigenlijk wel veilig -voor je portemonnee- om Chinees te rijden? De vraag wordt gesteld door onze zuiderburen van HLN en herhaalt door de collegae van het AD.

Opschuiven

En op zich is de vraag natuurlijk relevant. Want, zoals we al enige keren gemeld hebben op deze site: Chinese merken pakken steeds meer marktaandeel op de Nederlandse automarkt. De Lynk & Co 01 vind je terug op elke straathoek. Li Shufu heeft dat handig gedaan. Eerst was Volvo ‘Chinees’ maar in naam nog Zweeds. Nu is de Lynk & Co 01 feitelijk de ‘Volvo XC40 voor minder’. Zo schuiven we steeds een stapje verder op.

Plethora aan Chinese auto’s

Naast Lynk & Co kennen we inmiddels ook al BYD, MG, Forthing, DFSK, BAIC, Seres, SWM, JAC, BAW, Nio, Polestar, Xpeng, Hongqi en Zeekr. En de verwachting is dat daar nog veel meer merken bij gaan komen die zullen proberen de Europese markt te kraken. Of er ruimte is voor al die merken om voldoende marktaandeel te pakken het een winstgevende onderneming te maken? De vraag stellen, is ‘m min of meer beantwoorden. Daarnaast is er ook nog de vraag: wat als China nou Taiwan binnenvalt? Komen er dan sancties tegen Chinese auto’s?

Mitsubishi, Daihatsu en SAAB

Dus doemen een aantal vragen op of het wel verstandig is zo’n auto te kopen, in het geval dat het misgaat. In het verleden hebben we gezien dat bedrijven die failliet gingen, door de EU gedwongen werden bestaande klanten van service te blijven voorzien. Mitsubishi en Daihatsu vertrokken allebei van de Europese markt, maar werden gedwongen service te blijven leveren. Bij SAAB werd er een aparte entiteit opgesteld die tot op de dag van vandaag onderdelen blijft maken.

EU kan niks

Maar in geval deze Chinese bedrijven, is het de vraag wat men vanuit de EU kan om dit soort service af te dwingen. Ook hier geldt eigenlijk: de vraag stellen, is ‘m beantwoorden. We hebben daar net zoveel kans op als de kans dat Sigrid en Rob Xi Jinping overtuigen dat kolencentrales toch echt niet meer bon ton zijn anno 2023.

wagg0l zonder onderdelen

Dus, zo speculeert men, zou je wel eens zonder onderdelen kunnen komen te staan met je nieuwe Chinese wagg0l. Of dat een overweging is die de gemiddelde leasert mee moet nemen in zijn keuze voor een auto voor de komende vier à vijf jaar…mwah. Maar als je een particulier bent die lekker goedkoop een eerste EV wil kopen om die op te rijden? Geen enkele goed daad blijft onbestraft…