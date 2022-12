Stille meerderheid wil helemaal niet enkel EVs

Een stille meerderheid van de autofabrikanten zit helemaal niet te wachten op en enkel en alleen EV’s

Elektrisch rijden is de toekomst. Dat staat als een paal boven water. Veel automerken zijn op dit moment druk bezig om hun complete modelgamma om te zetten. Sommige auto’s kun je krijgen met zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor, in andere gevallen zijn er merken met een complete elektrische modellijn ernaar. Dan zijn er ook nog een aantal merken die alleen nog maar elektrische modellen voeren, denk aan Tesla en diverse Chinese nieuwkomers.

Een van de merken die een beetje achter loopt, is Toyota. De Japanse gigant heeft wel wat elektrische modellen in de aanbieding en er zijn plannen voor een complete familie aan EV’s. Maar volgens Akio Toyoda zit de stille meerderheid echt niet te wachten op een toekomst met enkel en alleen EV’s. Dat meldt de Wall Street Journal.

Stille meerderheid wil niet alleen EV’s

Volgens Akio is hij onderdeel van een stille meerderheid die niet zo rooskleurig kijken naar een elektrische toekomst. Volgen Toyoda is het veel beter om de toekomst te benaderen met een wat meer realistische blik. Hij zet in op diverse soorten aandrijflijnen, waaronder hybrides, plug-in hybrides, waterstof én elektrische auto’s.

De mensen die die betrokken zijn bij de autoindustrie vormen de stille meerderheid. Die stille meerderheid vraagt zich oprecht af of elektrische auto’s wel goed zijn om als enige optie te hebben. Maar ze denken dat het de trend is en daardoor kunnen ze niet vrijuit spreken. Het juiste antwoord is alsnog vrij onduidelijk. We moeten ons niet beperken tot slechts één optie Akio Toyoda, is nog een ouderwetse petrolhead.

Tendens

Nu moeten we eerlijk zijn, er is wel een tendens gaande. En nee, de atmosferische V12 zal waarschijnlijk geen comeback maken. Sterker nog, het einde van de verbrandingsmotor is wel degelijk in zicht. Volgens Akio is de houding veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden. Er zijn nu meer en meer mensen in de autobranche die zich afvragen of EV-only wel de goede keuze uit.

Met name waterstof wordt geregeld genoemd. Diverse automerken zijn toch geïnteresseerd in de techniek die Elon Musk ‘mind boggingly stupid’ noemde. Toch zijn er een hoop automerken die toch eventjes meekijken, zoals Stellantis.

Via: Carscoops

Met dank aan @HZW voor de tip!

