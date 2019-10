Stofzuiger fabrikant geeft update ontwikkeling Tesla killer

De reden is eigenlijk Tesla, maar niet op de manier hoe de Amerikanen het graag zien.

In vrij korte tijd zijn er de afgelopen tien jaar veel automerken bij gekomen. Met name fabrikanten die het net even wat anders doen. Denk aan Rimca, Tesla, Nio, Lynk & Co bijvoorbeeld. In de geruchtenmolen waren er echter twee Hele Grote namen: Dyson en Apple.

Wat Apple gaat doen met een auto is nog niet onbekend. Als ze de lijn aanhouden qua telefoons en laptops zullen ze voorzien zijn van bekende techniek in een mooi jasje met keurige afwerking en fraai materiaalgebruik voor een flinke prijs. Klinkt meer als een Audi 2.0. Enfin, er was nóg een grote speler in de markt die wel even de autowereld op zijn grondvesten zou laten schudden: Dyson!

Dyson is het meest bekend vanwege de stofzuigers waarin je geen stofzuigerzak nodig hebt. Superhandig. Maar ze doen zoveel meer. Denk aan de handdrogers die je bij veel tankstations en restaurants ziet: die zijn ook van Dyson. En wat te denken van die spiraalvormige airco’s? Ook van Dyson. Natuurlijk, een auto lijkt niet de meest logische stap, maar Dyson was er toch een paar jaar mee bezig. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen, maar daar zal het ook bij blijven. Dyson heeft aangegeven dat ze stoppen met het automotive project.

Er werd zelfs een Dyson Automotive Division opgericht. Daar werd ook serieus geld in gepompt, zo’n 2.500.000.000 euro. Het idee was om een grote crossover achtige premium elektrische auto te ontwikkelen. Een soort Jaguar I-Pace, maar dan zonder dealers en heritage. Op deze afdeling werkten maar liefst 500 mensen aan het project. Maar het gaat verder, er werd zelfs een compleet testcircuit aangelegd:

Echter, gisteren liet James Dyson via een e-mail aan zijn personeel weten dat het project gestopt gaat worden. Naar eigen zeggen is de auto helemaal geweldig, maar zien ze geen kans om het een commercieel succes te maken. Dyson keek naar concurrenten Tesla en Nio en zag dat zelfs die merken geen winst wisten te maken.

Overigens hoeven we geen medelijden te hebben met Dyson. Er zijn diverse patenten die verkocht kunnen worden aan fabrikanten. Ook kan het gehele project van de Dyson-auto nog worden overgenomen. Als laatste zijn er voldoende innovaties gedaan die Dyson op andere producten kan toepassen en vermarkten.