Zeven punten waarop autobelasting gefixt moet worden

Gaan de belastingen in Nederland een stapje te ver? Precies dat vraagstuk ligt hier al jaren open. Want ja, er worden flinke belastingen (met name BPM) geheven over nieuwe auto’s en ja, het wordt steeds gekker en gekker. Het moment dat een autofabrikant prijzen bekendmaakt, is de vergelijking tussen andere landen en Nederland bijna oneerlijk te noemen. In theorie goed, want de BPM-tabel werkt enorm besparend op elektrische auto’s. In de praktijk zijn elektrische auto’s voor velen te duur, worden benzine- en dieselauto’s ook stervensduur en gaat men hun geluk zoeken op de tweedehands markt. Terwijl het juist de nieuwe auto’s zijn die gebouwd worden onder Europese en wereldwijde uitstootnormen.

De voorzitter van BOVAG, Bertho Eckhardt, zegt in een interview met BNR dat er verandering moet komen. Menno Snel, de staatssecretaris die het laatste woord heeft op het gebied van BPM in de context van de WLTP-cyclus, heeft het volgens Eckhardt niet helemaal goed aangepakt. “De besluiteloosheid van de staatssecretaris zorgt voor aarzelende kopers, lege orderportefeuilles en veel onzekerheid in de markt”, aldus de BOVAG-topman.

Het is makkelijk om te oordelen over iets, maar Eckhardt komt met daden. Tijdens het interview presenteerde hij een zevenpuntenplan wat hij wil presenteren aan de Tweede Kamer. Het zevenpuntenplan klinkt goed, we nemen het even met je door.

1. Totale belastingdruk op auto’s moet omlaag

Goede binnenkomer: de belastingdruk is te hoog. Zoals we net al zeiden: men kan door de hoge BPM bijna geen nieuwe auto’s meer kopen.

2. De BPM wordt verlaagd(!!) om de aanschaf van nieuwe auto’s te stimuleren

Kijk, zo zien we het graag! In een tijd waar elektrisch rijden simpelweg te duur is, moet het goedkope alternatief niet meteen weggestreept worden. Men moet voor nu nog even in benzineauto’s kunnen rijden. Door de strenge Euro-normen zijn die ook schoner dan je denkt tegenwoordig.

3. Voorkom overstimulering van bepaalde auto’s, want dat geeft scheve marktverhoudingen en de hoge kosten wegen vaak niet op tegen de beperkte milieuwinst.

Het Outlander-verhaal: door één (soort) auto kapot te subsidiëren loopt alles scheef. Niet dat de Outlander per definitie zo vuil is, maar in de praktijk gebruik je de elektromotor minder dan gehoopt. Goed, dat was 2014 en men wist nog niet dat de elektrische auto zo’n opmars zou maken.

4. Niet alleen elektrische auto’s moeten gestimuleerd worden, maar ook (plug-in) hybrides.

De pluggers en de reguliere tweemotorige auto’s moeten echter niet te snel afgeschreven worden. In theorie zijn ze schoner dan benzineauto’s, helemaal als de MHEV- of reguliere hybridesystemen je geen keuze geven wat betreft de toevoer van elektrische hulp. Het is geen volledige EV, maar wel een goede ontwikkeling. Dat moet ook betaalbaar(der) kunnen.

5. De duur van het bijtellingspercentage moet beperkt blijven tot vijf jaar met als doel om het Nederlandse wagenpark te verjongen en te verduurzamen.

Bijtelling blijft ook omstreden. Door de nieuwe wetgeving vallen dure elektrische auto’s niet meer (volledig) in de 4 procent-zone, dus ook daar wordt het een duur grapje om elektrisch te rijden. Door het termijn te verkleinen rijdt men sneller in een nieuwe auto.

6. De markt voor tweedehands elektrische auto’s moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met een laadtegoed.

Elektrische auto’s tweedehands kopen. Kun je doen, maar tenzij het een Tesla is koop je snel een kat in de zak wat betreft verborgen kosten. Laden is bijvoorbeeld duur en de actieradius is niet heel groot. Door de invoering van bonussen in de vorm van subsidies en bijvoorbeeld laadtegoed, wordt het ook minder oninteressant om een tweedehands elektrische auto te kopen.

7. Autobelastingen moeten voorspelbaar en robuust worden. Veranderingen moeten tijdig aangekondigd worden. Grote veranderingen moeten stapsgewijs doorgevoerd worden.

Het is ook vervelend als radicale veranderingen rauw op je dak vallen. De nieuwe BPM-maatregelen zijn ook niet met al teveel bombarie ingevoerd. De markt moet voorspelbaar en berekenbaar blijven volgens Eckhardt. Daarom moet de overheid het op tijd aankondigen als er een grote verandering op het punt staat te gebeuren.

