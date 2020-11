Autoblog garage: transmissie tuning voor de BMW 325 - Autoblog.nl

Als een soort reclame voor de cliffhanger: transmissie tuning voor de BMW 325 duurtester.

Het zijn natuurlijk wel twee enorme smetten: een diesel en een automaat. In de jaren ’80 en ’90 zou je het mikpunt zijn van vele grappen. Hoe sloom wil je zijn? De tijden van de Citroen Xantia 1.9D automaat en Passat 1.8D automaat liggen al wel ver achter ons. Die auto’s waren lawaaiig, zeer traag en niet eens zo gek zuinig. Met de jaren werd het beter. Zowel de de dieselmotoren als de transmissies.

ZF 6HP

Persoonlijk was de ZF 6HP een van de eerste bakken die ik beter vond dan een handbak. Samen met de eerste generatie DSG van Volkswagen en Audi. Opschakelen ging dermate snel, daar kun je niet zoveel tegenin brengen als je zelf gaat roeren. De ZF 6HP transmissie is echt in een enorm aantal auto’s geleverd en zit dus ook mijn BMW 325d.

Dus wat vind ik van de bak? Eh, tja. Wel goed, I guess. Ik kan mij deze bak herinneren in andere auto’s en daarin was deze véél sneller. Het overschakelen, de reactie op handmatig van verzet wisselen. Alles lijkt zo lang te duren. Misschien is dat ook de wet van het voortschrijdende inzicht. Tegenwoordig zijn transmissies zó heel erg veel beter en sneller, dat mijn beoordeling achterhaald is.

Jaguar

Totdat ik in een Jaguar XF met enorme (5.0 liter!) achtcilinder zat. Die heeft exact dezelfde transmissie als mijn 325d. En potjandrie, jawel hoor: daar schakelde de bak net zo soepel, maar beduidend sneller. Het kan dus wel! Niet zoals de moderne automaten, maar echt dusdanig vlot dat zelf schakelen geen zin meer heeft.

Net zoals met veel andere auto-onderdelen is er sprake van verschillende hardware en software. De hardware is gelijk, maar de software is dat niet. Begrijp mij niet verkeerd, de bak schakelt op zich heel erg goed. Zeker nu de bak gereinigd is en voorzien van nieuwe olie is deze zachter en soepeler dan ooit. Omdat het zó soepel is, vergeef je ‘m het gebrek aan snelheid. Daarbij is de motor voornamelijk onderin heel erg bij de les en dat vind die bak machtig mooi. Als je een beetje anticiperend rijdt, kun je hele lappen asfalt verorberen terwijl je niet meer dan 1.500 toeren draait. Oh, en je bent dan geen mobiele chicane.

Soepel en zijdezacht

De zescilinder klinkt dan als een soort zijdezachte Leopard tank in ‘stealth mode’. Het is een mechanisch multicilinder geluid. Het mooie is dat het een zes-in-lijn is, dus alle trillingen heffen elkaar op. Er zijn namelijk geen trillingen om waar te nemen.

Zeker niet als het blok warm is. Koppel dat aan de soepele en zijdezacht schakelende automaat en je hebt een van de fijnste combinaties die je kan krijgen in een auto. (naar mijn mening). Ja, een zes-in-lijn benzine loopt nóg mooier, maar de 325i heeft nauwelijks koppel en sleurt er veel minder hard aan.

Alpina mapping

Terug naar de Touchtronic-bak. Die bak verpest het dus een heel klein beetje. Nu zijn er diverse opties voor. De eerste is de Alpina-software. Je kan naar diverse tuners gaan en daar vragen of ze de bak-software voor je kunnen aanpassen. De Alpina-mapping is een heel populaire aanpassing. De bak is ook gebruikt in de Alpina D3 en B3 en daar werd de programmering aangepast. De motor mocht iets meer toeren maken, schakelde sneller terug en de reacties waren vinniger. Ongeveer zo’n 25%. Dat is een enorme winst en een relatief eenvoudige ingrijp.

Aangezien er toch al een Alpina-bumper op zit, kan een Alpina automaat tuning geen kwaad, toch? Tijdens het zoeken naar een goede genormeerde tuner die dit kon doen, kwam ik iets anders tegen: de xHP Flashtool. Normaal gesproken ben ik niet zo van de elektronisch aanpassingen achteraf. Sowieso klinkt ‘Alpina’ mij beter dan ‘xHP Flashtool’. Toch ben ik even gaan kijken.

xHP Flashtool

xHP Flashtool is een product van RBT Tuning uit Duitsland. Dit zijn ware elektronica specialisten die zich met van alles bezig houden. De xHP Flashtool is een beetje hun meesterwerkje. Het is namelijk een aangepast programma waarmee je de volledige bediening hebt over de bak. Daarmee bedoelen we niet alleen het schakelen, maar echt ALLES.

Zonder dat je het weet, programmeert BMW allemaal saaie softwareprogramma’s om jouw auto maar niet al te goed aan te laten voelen en jij gaat investeren in een duurder model (met andere software maar identieke hardware). Dat is hun goed recht, maar het betekent wel dat je met een product te maken hebt dat expres niet zo goed is als het had kunnen zijn. @Jaapiyo zou deze gang van zaken heel erg ‘knaak’ vinden.

Ervaringen xHP Flashtool

Ik ben even gaan zoeken naar alle ervaringen van gebruikers van de xHP Flashtool. En verrek, iedereen was enorm positief. Nu heb ik wel een paar auto’s meegemaakt met aangepaste baksoftware. Meestal zijn het subtiele verschillen die uiteindelijk best prettig zijn. Gezien de relatief scherpe prijs heb ik besloten de gok te wagen. Iedereen is er enthousiast over en ik test het graag uit voor onze lezers!

Zelf installeren?

Er zijn twee mogelijkheden om de transmissie tuning te installeren. Je maakt een afspraak met een tuner in de buurt die het product levert. Je kan het echter ook zelf doen. Ik heb ervoor gekozen om het laatste te doen. Je kan de baksoftware aanpassen door middel van je eigen smartphone.

Voorheen was xHP alleen mogelijk met Android-toestellen met kabel, maar tegenwoordig kan het ook met smartphones van het Amerikaanse elektronicamerk ‘Apple’. Dit doe je dan draadloos. Het werkt eigenlijk heel erg simpel. Je koopt de ‘Map Pack’, de software licentie en een ODB WiFi Dongel. De kosten zal ik onderaan vermelden.

Drie ‘Stages’

Betreft de software, er zijn vier pakketten: Stage 1, Stage 2, Stage 3 en een alles-in-een-pakket. Ik heb gekozen voor alle is in een. Stage 1 is voornamelijk gericht op zuinig rijden, Stage 3 is sportief rijden en Stage 2 zit er tussenin.

Het installeren ging echt heel erg makkelijk. Je moet even alle stappen nalopen. Even een raam open doen, de gordel sluiten en alle andere elektronica uitzetten. Vervolgens zet je ‘m op contact en laad je het xHP pakket erop. Het installeren daarvan duurt een kwartiertje. Zorg dat je een hele goede accu hebt of de auto aan een druppellader.

Dat laatste wordt geadviseerd, maar ik leefde ‘on the edge’ die bewuste zaterdag en deed het zonder, wat prima ging. Daarvoor had de auto voldoende kilometers afgelegd waardoor de accu helemaal vol zat.

Installeren map-packs

Na het installeren van de xHP software, kun je de map-packs installeren. Uiteraard ben ik meteen voor Stage 3 gegaan. Dan is het verschil het grootste en wordt er het meeste winst gehaald. Overigens kun je met het alles-in-een pakket meer aanpassen. Weergave van de versnelling (heeft ie standaard niet!), in welke versnelling je wil wegrijden, hoe de kickdown reageert, zesde versnelling toevoegen aan Sport-modus, torque limiters, Throttle Blip M Mode: je kan alles aanpassen.

Na het installeren van de transmissie tuning c.q. baksoftware van 15 minuten is het nog eens een paar minuten voor je Map Pack. Je kan overigens zo vaak wijzigen als je wenst. Dus je kan altijd terug naar Stage II of Stage I, maar ook naar standaard. Je kan ook weer kiezen voor de standaard software, maar met een paar opties aan (zoals de versnelling indicator). Het is een heel vernuftig systeem.

Hoe rijdt het met xHP flashtool?

En dan nu de vraagstelling: hoe rijdt het? Merk je het verschil? Eh, ja. Enorm. Het schakelen gaat niet alleen veel en veel sneller, de bak is gewoon beter bij de les. Aanvankelijk was de transmissie echt een luie hond. Alleen het hoognodige werd gedaan als je maar voldoende gas gaf.

Je kan de automaat nu veel beter bedienen met het gaspedaal. Ook in stage III vond ik dat deze bak snel genoeg opschakelt. Dit kun je het beste even voor jezelf uitproberen. Sommigen kunnen het ietwat nerveus vinden.

Sportmodus

Maar er is nog een wijziging na de transmissie tuning: de Sport modus. Daarin transformeert de auto. Ja, je kan de motor tunen, maar wellicht dat je met transmissie tuning meer effect hebt, zeker bij de 0-100 km/u sprint. De auto komt veel vlotter van zijn plek en schakelt merkbaar sneller, waardoor je weer precies in het goede toerengebied zit. Ook hangt de auto merkbaar beter aan het gas. De reacties op het pedaal zijn veel directer.





Wat veel mensen vaak kunnen verwchten bij chiptuning van de motor, doet deze XHP mapping dus eigenlijk. Wat ik erg knap vind, is dat je nergens het idee hebt dat de techniek het niet kan hebben of dat het maar net goed gaat. Volgens RBT zijn er al miljoenen kilometers met de transmissie tuning gereden zonder problemen.

WC Eend

Nu is dat een gevalletje WC-eend, maar ook de vele, vele Youtube filmpjes én forum-posts gaven aan dat deze baksoftware eigenlijk een no-brainer is als je een automaat hebt. In sommige filmpjes wordt de vergelijking gemaakt met de 8HP bak. Qua schakelen wel, maar die bak is standaard véél beter (alhoewel daar nu ook een tool voor is).

Ook leuk: als je per ongeluk een xDrive hebt gekocht, heeft RBT nu een software-pack om deze te deleten waardoor je met alleen achterwielaandrijving rond rijdt. Helaas verandert die softwaretuning niets aan het gewicht van de zwaardere AWD-modellen van BMW.

Kosten xHP Flashtool transmissie tuning

Product: Prijs incl btw: XHP Map packs (1, 2 & 3) € 69,99 xHP Flash License € 149,99 Thor ODB-II Wi-Fi dongel € 64,99 Totaal: € 284,97

Nu de bak is gespoeld, de olie is ververst en de transmissietuning is geïnstalleerd is het nu eindelijk tijd om de chiptuning van de motor toe te passen. Niet alleen de bak was erg lui, de motor is dat al helemaal. Daar kunnen vast nog wel een paar paarden extra uit gehaald worden.

De vorige keer konden de lezers een voorspelling over het aantal pk’s en Nm’s dat de auto gaat leveren na de chiptuningkuur. Mocht jouw voorspelling er nog niet bij staan, laat het weten: in de comments.