WWE-ster John Cena stapt de ring in met Ford

Are you ready to rumble?!

Wat eens een zorgeloos huwelijk had moeten worden stevende al gauw af op een pijnlijke breuk. Nadat John Cena zich had aangemeld voor het kopersprogramma van de Ford GT werd hij geselecteerd om de puike bolide aan te schaffen. Zoals we in ons eerste artikel hadden laten zien, maakte hij er zelfs een lovende video over. Enkele weken later verkocht de onzichtbare man zijn GT echter met dikke winst.

Waar het flippen van dergelijke auto’s even goed in het verkeerde keelgat schiet bij merken als Porsche, is Ford een van de weinige die ook daadwerkelijk actie onderneemt. De Amerikanen lieten al eerder weten de WWE-ster aan te willen klagen, maar daar heeft Cena blijkbaar wel oren naar. Volgens hem stond er niets in het contract dat hem verplichtte zijn Ford GT twee jaar lang in bezit te houden, dus daagt hij ze uit het te proberen.

Hoewel hij eerder aangaf alle begrip te hebben voor het standpunt, is Cena niet klaar om toe te geven aan de eisen van Ford. De autofabrikant eist als schaderepatatie dat hij elke cent die hij aan de Ford GT heeft verdiend terugbetaalt. Mochten Cena’s claims kloppen, dan komt Ford niet alleen over als zeurkous, maar kunnen ze blijkbaar ook geen papierwerk invullen.

Bron: TMZ Sports