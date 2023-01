Vijfdeurs Suzuki Jimny is óók superchattig

De vijfdeurs Suzuki Jimny is nu ietsje praktischer, maar nog steeds heel schattig.

De Suzuki Jimny is een bijzonder fenomeen. Suzuki bedacht dit segment al in de jaren ’70. Sindsdien zijn er wat concurrenten geweest, maar uiteindelijk is de Suzuki weer alleen overgebleven. De Suzuki Jimny is klein, maar zijn daden zijn groot. En in een wereld vol faux-offroaders is de Jimny een hele echte. De Japanner heeft namelijk een ladderchassis, lage gearing en vierwielaandrijving. Inderdaad, precies zoals de Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser en Mercedes-Benz G-Klasse dat ook hebben.

Om heel correct te zijn, de auto die je ziet op de foto’s is een Maruti Suzuki Jimny vijfdeurs. Nu zijn Maruti’s in principe niets meer of minder dan Suzuki’s gebouwd in India. De auto maakt op de Auto Expo 2023 zijn debuut. De totale lengte van de vijfdeurs Jimny is 3,985 mm, net geen vier meter dus. Voor de context, de Jimny zoals je die in Nederland kan krijgen is 3,645 mm lang.

Afmetingen en hoeken

Een verschil zit ‘m in de wielbasis. De groeit namelijk van 2,25 meter naar 2,59 meter, inderdaad: 34 centimeter erbij. De breedte (1,645 meter) en hoogte (1,72 meter) zijn identiek aan de Europese Jimny. We zeggen expres ‘Europese’ Jimny, want de Jimny in Japan is een nog kleinere Kei-Car. Belangrijk voor de offroaders zijn de af- en aanloophoeken: de aanloophoek is nu 36 graden, 24 graden ‘break-over’ en de afloophoek is 50 graden. De bodemvrijheid bedraagt 21 centimeter.

In het interieur is er nu veel meer ruimte achterin. Met de bank in positie is er nu 208 liter bagageruimte, bijvoorbeeld. Klap je de bank neer, dan is er 332 liter beschikbaar. Toegegeven, het is geen verhuiswagen, maar de Jimny was dan ook een zeer krappe auto achterin.

Aandrijflijn vijfdeurs Suzuki Jimny

Qua techniek is het geen bijzonder milieuvriendelijke auto, relatief gezien. Ja, het is officieel een hybride, maar wel een ‘mild hybrid’. De motor is ook niet de BoosterJet, maar een minder efficiënte atmosferische 1.5. De motor levert een bescheiden 105 pk en 134 Nm. Er zijn twee transmissies leverbaar: een handgeschakelde vijfbak of een viertraps automaat. Het klinkt alsof we in de jaren ’90 met deze specificaties zijn.

De kans dat deze auto naar Europa komt is klein, vooralsnog is de vijfdeurs Suzuki Jimny aangekondigd voor India, Australië, Latijns-Amerika en Afrika.

Meer lezen? Dit zijn 9 nieuwe legendarische offroaders op een rij!