Suzuki lanceert nóg dikkere Swift Sport

Met een Nederlands tintje.

De Suzuki Swift Sport is een van de leukste auto’s in zijn klasse. Dat is een vrij eenvoudig statement. Niet alleen omdat het echt een fijn sturende en rappe auto is, maar ook omdat de klasse behoorlijk is uitgedund. Er zijn weinig concurrenten op het moment.

Dat weerhield Suzuki Nederland er niet van om met een heftigere versie van de Swift Sport te komen. Nee, we doelen niet op onze Suzuki Swift Sport duurtester, maar op een ander model. De Suzuki Swift Sport Katana werd namelijk door Suzuki Nederland zelf samengesteld en ontwikkeld.

De Swift Katana is heftiger, maar niet dankzij een sterkere motor. Die levert ook in de Katana 140 pk. Wel is de Katana voorzien van lichtgewicht velgen, plakkerige banden en een straffer onderstel. Ook het uiterlijk werd aangepakt. Maar er is goed nieuws, bij het Japanse hoofdkantoor vond Suzuki de Swift Sport Katana een goed idee, want voor de Tokyo Auto Salon begin volgend jaar neemt Suzuki mee: een Swift Sport Katana!

Details zijn nog niet bekend en er werd slechts één afbeelding vrijgegeven. De Japanse Swift Sport Katana weer nog een stapje bruter dan de Nederlandse. Suzuki blijft trouw aan de kleurstelling: grijs met zwarte en rode accenten. Verder monteren de Japanners een enorme voorbumpers, sideskirts, dikkere achterbumper en gave lichtmetalen velgen. Meer informatie zal binnenkort volgen.