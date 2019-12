Superieure dieselmotor loopt nu al op zijn laatste benen

If you leave me now, and take the very b est part of me... Ooh no, baby please don't go!

Op dit moment maakt BMW een hele reeks prettige dieselmotoren. Met name de zescilinders zijn om van te smullen. De huidige B57-generatie motoren leveren veel vermogen, nog meer koppel en dat tegen een keurig verbruik.

Je kan kiezen tussen drie verschillende specificaties van de B57D30. De eerste is de B57D30O0. Dit is de ‘30d‘ motor. Stap 2 is de B57D30T0, dezelfde motor, maar dan met twee turbo’s. Deze motor vind je terug in de ’40d’-modellen. Tenslotte is er de B57D30S0. Deze is voorzien van maar liefst 4 turbo’s en levert precies 400 pk in de ’50d’-modellen van de 5 Serie, 7 Serie, X5, X6 en X7.

Mocht je een van die modellen wensen met de sterkst mogelijke diesel, dan moet je snel zijn. Volgens het doorgans uitstekend ingelichte Duitse Bimmertoday wordt de Quad-turbodiesel dit jaar geschrapt. Op dit moment kun je ‘m nog wel bestellen, maar de publicatie meldt dat je dan wel snel moet zijn: na de zomerbreak zal de motor niet meer geleverd worden.

Met name in de M550d Touring is het de ideale motor. Het prestatiepotentieel is ongekend, zonder dat je tankpas te snel slijt. Voorlopig staat er nog geen nieuwe motor op de planning. de reden is op zich niet zo heel erg vreemd. BMW verkoopt gewoonweg te weinig ervan en ondanks dat de auto voor zijn soort zuinig is, is het alsnog een vrij dorstige auto. BMW kan de auto ook alleen aanbieden in Europa, terwijl de 50i benzine motor (een V8) wel overal aangeboden kan worden.

