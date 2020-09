Leid jezelf af met coole TechArt configurator - Autoblog.nl

De tijd van een paar kleurtjes kiezen is voorbij: in de TechArt configurator kun je meer.

De keuze is reuze: je wil niet enkel afhankelijk zijn van keuzes die anderen voor je maken. En je wil een goed beeld hebben bij je keuze. Je BMW-dealer kan wel zeggen dat Tansanitblau II met het Luxury Line-pakket de beste keuze is voor een BMW 5 Serie Touring LCI (G31), maar zelf even achter je pc duiken en dat samenstellen kan tegenwoordig op bijna alle configurators.

3D

Maar de ene configurator is de andere niet. De meeste zijn een stuk of zes hoeken van de auto, wellicht een 360-graden-animatie, met de gekozen kleur. Wat er tegenwoordig echter steeds vaker gebeurt is een 3D-visualizer. Eén van de eersten was Genesis, die inspiratie leken op te doen uit de Forzavista-modus van recente Forza-games. Porsche ontwierp een soortgelijke configurator voor de Taycan en ook GM lijkt sinds de nieuwe Escalade dit onder de knie te hebben.

TechArt configurator

En dan is er TechArt, die eenzelfde configurator lanceert. Niks nieuws dus, maar wel opvallend dat een tuner zulke perikelen uithaalt met een configurator. Het idee is hetzelfde, sleep je muis over het scherm en je kunt de auto zien vanuit elke gewenste hoek. Meer vrijheid is altijd beter, toch?

De configurator van TechArt is momenteel enkel verkrijgbaar voor de Porsche 911 (992) Carrera in Coupé- of Cabrioletvorm. Alvorens je losgaat op alle TechArt-pakketten, kun je eerst even kijken naar de specificatie waarin de 911 uit de fabriek komt rollen. Je kunt dus kiezen uit de standaardkleuren van de 911 en of je het Sport Design-pakket wil of niet.

Alles kan

Wanneer je dat hebt gedaan kun je over naar de eerste TechArt-gimmicks. Ten eerste, twee soorten velgen. De Formula V en de Daytona II, whatever floats your boat. Vervolgens kun je bij beide velgen kiezen of je ze in mat, glanzend of ‘two-tone’ wil. Je kunt ze zelfs in carrosseriekleur krijgen! KNAAAK!! -@jaapiyo

Vervolgens kun je de remklauwen kiezen. Deze kunnen gespoten worden in elke standaard Porsche-lakkleur die je ook voor de carrosserie kon kiezen. En goud.

Wanneer je dit hebt gedaan is het tijd voor het echte werk. De stylingpakketten van TechArt kunnen van subtiel tot opvallend tot vrij opvallend gaan. Er zijn drie alvast geconfigureerde opties, maar we hadden het over keuzevrijheid. Je kunt daarom ook alle losse onderdelen kiezen. Het gaat om:

voorsplitter (kleuren veranderen mogelijk);

twee soorten achterspoiler (kleuren veranderen mogelijk);

spiegels (kleuren veranderen mogelijk);

grille-accenten (kleuren veranderen mogelijk);

zijrooster (voor het voorwiel, carrosseriekleur of zwart mogelijk);

zijskirts (carrosseriekleur of zwart mogelijk);

diffusor (kleuren veranderen mogelijk);

uitlaten (mat of glanzend);

dakspoiler achter (carrosseriekleur of zwart mogelijk);

TechArt embleem motorkap (kleuren veranderen mogelijk);

TechArt letters achterkant (zwart of chroom).

Het interieur is vervolgens een beetje de ‘teleurstelling’ met haar slechts twee opties. Je kunt de kleur van je leer kiezen, en de kleur van het embleem op het stuur. Maar goed, net zoals met elke keuze, als je het kiest zie je het direct terug op de configurator.

Nog één laatste leuke optie is de ‘compare basemodel’. Dit betekent dat als je een bepaalde hoek hebt geselecteerd, je de basisversie kunt zien vanuit diezelfde hoek. Zo zie je precies hoe DIKKK jouw TechArt-bak is geworden.

Spielerij

De TechArt configurator is misschien een beetje gimmicky, naast afleidend voor wat je écht af moet hebben. Dus doe dit vooral in je vrije tijd. Maar geef het eens een poging. Dat kan op de website van TechArt.