Porsche van basketbal grootheid incasseert hard foul

MVP! MVP! MV...wait what?

Als recreatief basketballert kijk ik altijd met een schuin oog naar de NBA. Ik bedoel leuk dat voetbal, maar meestal zit je zelfs bij Champions League wedstrijden 93 minuten te staren in de hoop één, twee of doe eens gek, drie mooie acties te zien. En dan hebben we het nog over de mannen met een écht speciaal talent, zoals Messi en Aguero. In onze eredivisie is het niveau niet veel hoger dan op het lokale trapveldje bij jouw in de buurt. Haters gonna hate!

Enfin, doe mij dus maar de NBA, of de NFL. Toch is er de laatste jaren ook in het basketballen het nodige veranderd in slechte zin. Noem me een oude zuurpruim, maar het ‘nieuwe’ basektbal waarin alles draait om de driepunter, is vele malen saaier dan het oude fysieke spel van vroeger dat zich concentreerde ‘in the paint’. Lange tijd gold dat dé formule om titels te winnen in de NBA berustte op twee pijlers, namelijk 1) een manier hebben om ‘op zeker’ te scoren, oftwewel een goede center hebben en 2) als team goed verdedigen. De ‘big men’ als Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem ‘the Dream’ Olajuwon en natuurlijk onze eigen Rik Smits waren de sleutelfiguren van hun respectievelijke teams. Zonder zo’n lange Jan in je team was je nergens. Of hij gooide/worstelde zelf de bal in het netje, of hij vormde een ‘aanspeelpunt’ voor de verschillende variaties van de pick-and-roll. Het doel: scoren dichtbij de basket, een makkelijke twee punten in de tas. Barbecue chicken.

Op de driepunter werd in die tijd neergekeken. Het was een zwaktebod. Leuk als zo’n balletje er een keer invalt, maar daar kon je niet op rekenen, geen team op bouwen. Zeker niet tijdens de playoffs, als het om de knikkers gaat en doorgaans losse ellebogen opeens wat ‘strakker’ worden. Zoals megaheld Charles ‘I’m not a role model‘ Barkley decennialang bezigde op TV: live by the jumpshot, die by the jumpshot. Doch toen verscheen de man waar dit bericht over gaat op het toneel, als dé exponent van de nieuwe NBA.

De regelgevers van de sport wilden, zoals alle Amerikaanse regelgevers van elke sport, meer aanval zien op beeld. Als verdediger mocht je steeds minder en zodoende werd ‘fysiek’ minder belangrijk. Een zegen voor Stephen Curry, die een schriel menneke is van een kleine 1.90 meter met zwakke enkels. Hierdoor kreeg hij namelijk de kans zijn speciale talent uit te nutten: het scoren van 3-punters met een belachelijke precisie. ‘Steph’ maakt sinds het begin van zijn carrière in 2009 een waanzinnige 43 procent van zijn 3-punts schoten. De verschillende pundits noemen de manier waarop hij dit doet ook wel ‘Stephortless’, een kekke woordspeling.

Voor tegenstanders is het echter gekmakend: een simpele rekensom leert dat om hier tegenop te kunnen met tweepunters, je zo’n 65 procent ervan moet maken. Dat is een onmogelijke opgave. Zo owneert deze kabouter spillebeen al die kleerkasten om zich heen. Sommigen van hen dwingt hij uit pure noodzaak ook maar driepunters te gaan oefenen. Dus heb je nu gozers van 2.10+ die lafjes plaats nemen achter de veilige driepuntslijn, in plaats van dat ze onder de basket het nobele gevecht aangaan met hun evenknieën. BOeh!

Gezien deze jammerlijke ontwikkeling en Curry’s geshowboat (soms loopt hij al weg voordat de bal in het net valt om een dansje te doen), is het wel lekker om te zien wat er gebeurt als Stephen wél probeert een mooie actie te maken als een traditionele pointguard. Pak ‘m Bron:

Het equivalent van bovenstaand filmpje gebeurde Curry onlangs op de openbare weg, toen een bestuurder van een Lexus zijn auto in de Porsche Panamera van de eerste unanieme Most Valuable Player (MVP) ooit dunkte. Het resultaat zie je op bovenstaande foto’s. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Achteraf ging Curry op de foto met de lokale politiemannen, waarvan er eentje zo te zien zelf ook basketballer had kunnen worden. Tenminste, als het tien jaar geleden zou zijn geweest…