Koop deze Top Secret Toyota Supra, op Marktplaats

Marktplaats heeft ook echt alles, zelfs een Toyota Supra in Top Secret livery.

We krijgen wel eens het commentaar dat we alleen naar BMW’s zoeken op Marktplaats. Maar zie hier, een echte rice rocket op je beeldscherm! Nou zou je bij ‘Toyota Supra’ nog kunnen denken aan een BMW in vermomming. Maar neen, dit is de vierde generatie Supra. Degenen waar de legende echt op gebouwd is. Degene die een Ferrari rijder uitnodigt te zeggen ‘more than you can afford pal, Ferrari‘.

Zoals bij een goede BMW, is er dus wel een zes-in-lijn aanwezig. Niet zomaar eentje, maar de legendarische 2JZ-GTE. Tenminste, het is een beetje de vraag wat er nu precies onder de kap zit. We zien in ieder geval één gigantisch slakkenhuis onder de kap. En de advertentie rept van 600 pk. Doch af fabriek zater er nul of twee turbo’s op deze krachtbron. Dus, nou ja…

Ook uiterlijk is de auto niet helemaal standaard meer. De looks baseren op de ‘Top Secret’ Supra die faam verzamelde in 1999. Een bestuurder genaamd ‘Smokey’ Nagata ging toen helemaal los op de openbare wegen van het Verenigd Koninkrijk. Dit met een heftig getunede Supra met V12. 317 kilometer per uur tikte de held/totaalmalloot aan. Even later werd hij opgepakt en het land uitgezet. Smokey runt dezer dagen nog steeds zijn shop in Japan.

Deze Supra is níet de originele Top Secret auto, maar kopieert wel diens looks. Voor wat het waard is, is het een vrij late vierde generatie Supra (uit 1996) met een kilometerstand van 64.024 op de klok. Goedkoop zijn deze auto’s al lang niet meer helaas. Tegenwoordig zeg je met je Supra tegen de F355 rijder ‘more than you can afford pal, Supra’. De verkoper wil 149.995 Euro zien voor dit tuningsmonster. Koop dan?