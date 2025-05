Tesla Cybertruck schrijft af als een baksteen

Tijd om je Tesla Cybertruck in te ruilen? Zelfs Tesla geeft er geen grijpstuiver voor…

De Tesla Cybertruck heeft het merk niet helemaal gebracht wat ze er van hadden verwacht. Grote roerganger Elon Musk wilde het model persé op de markt brengen en er zouden zo’n miljoen reserveringen zijn binnengekomen, nog voordat er ook maar één van de productieband liep.

Uiteindelijk rijden er nu zo’n 50 duizend stuks rond. Nieuw schijn je ze ook al wel met wat korting te kunnen aanschaffen, maar heb je er eentje en wil je hem inruilen dan kom je er pas echt achter wat de afschrijving van een Cybertruck is.

Cybertruck afschrijving 35 procent

Op een forum voor Cybertruck eigenaren deelt een rijder het inruilaanbod dat hij kreeg van het merk zelf. Hij had zijn 2024 Tesla Cybertruck van 99.900 dollar met net geen 10 duizend kilometer op de teller ter inruil aangeboden bij Tesla zelf.

Het aanbod van Tesla? 65.400 dollar. Au. Een afschrijving van zijn Cybertruck van 35 procent in krap een jaar. Nu wisten wij al dat EV’s sneller afschrijven dan auto’s met een brandstofmotor, maar dit is wel heftig binnen een jaar. De reacties van de forumgebruikers zijn ook wel smullen overigens.

Zo stelt een rijder in de reacties dat hij eens gaat kijken of hij kan reïncarneren als de volgende eigenaar en een ander geeft aan dat er niets anders op zit dan door te rijden in de Cybertruck tot hij dood is. Met zo’n inruilprijs ziet hij alvast geen andere mogelijkheid.

Cybertruck geen belachelijk succes

Dat de Tesla Cybertruck al geen belachelijk doorslaand succes was is al wel even bekend. Maar dat Tesla zelf ook al geen grijpstuiver geeft voor zijn eigen topmodel is een teken aan de wand. Zeker als je bedenkt dat het merk zelf inschatte dat de auto in drie jaar tijd 30 procent zou gaan afschrijven. Nog een keer au.

Al kan Tesla een ingeruilde Cybertruck altijd weer omkatten naar een splinternieuwe. Even een beurtje en de auto denkt weer dat ie nieuw is. Kun je er meteen een nieuwverkoop bijtellen.