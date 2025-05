Tom Waes moet opnieuw rijexamen doen

Dit en meer is de straf die alcomobilist Tom Waes heeft gekregen voor het dronken in elkaar rijden van een klassieke Porsche.

Het moge inmiddels wel bekend zijn, Tom Waes reed met een stuk of 14 pintjes in zijn kraag een klassieke Porsche aan gort op de Ring van Antwerpen. Hij parkeerde de auto bovenop een botsabsorbeerder waar ook nog een wegwerker in zat. Gelukkig had die laatste geen ernstige verwondingen.

Dat Tom Waes het zelf overleefd heeft was al een mirakel, maar wellicht dat de alcohol daar juist aan geholpen heeft. Maar dat is speculeren. Begin mei moest hij voor de rechtbank verschijnen en toonde hij ruiterlijk berouw.

Uitspraak rechtbank

Waar hij drie weken geleden persoonlijk aanwezig was om zichzelf heel hard te excuseren, vooral naar de slachtoffers, had hij vandaag alleen zijn advocaat gestuurd. Voor zijn crash op de botsabsorbeerder met een promillage van 2,44 en het niet dragen van een gordel, was vandaag de uitspraak van de rechtbank.

In zijn afwezigheid is de straf van Tom Waes door de rechter bekend gemaakt. Zo krijgt hij een alcoholslot voor één jaar. Hij heeft een algeheel rijverbod van drie maanden waarvan één maand uitstel voor drie jaar. Hij mag een boete betalen van 2.560 euro en moet zijn rijexamens opnieuw afleggen.

De straf van Tom Waes ligt in lijn met de eis. De rechter wilde er nog wel even aan toevoegen dat Waes geen lering heeft getrokken uit eerder veroordelingen door de politierechtbank en een vaststelling van dronken rijden.

Nou in het vervolg dan maar gewoon NIET ZUIPEN Tom, en niet meer zo’n mooi klassieke Porsche in elkaar rijden. Want daar verdient hij eigenlijk nog een aparte straf voor.

Gecrashte Porsche geveild

Gelukkig is die gecrashte Porsche wel nog verkocht. Kan een nieuwe eigenaar hem misschien nog redden voor de toekomst? Op een veiling bracht de auto 37.000 euro op. Daar kwam nog 5.920 euro aan veilingkosten bovenop. De opbrengsten gingen wel naar een goed doel, dus de 2.560 euro boete zal hij uit een ander potje moeten dokken.