Tesla gigafactory krijgt 1.000.000.000 subsidie. Minimaal. - Autoblog.nl

Ja, tuurlijk. Het meest waardevolle bedrijf Tesla moet erg veel subsidies uit belastinggeld ontvangen.

Het gaat Tesla voor de wind op het moment. De Amerikaanse autofabrikant doet zijn land van herkomst eer aan met veel waar en heel veel vermogen voor niet al te veel geld. Super. Tesla is op dit moment in rap tempo aan het uitbreiden. Investeerders hebben daar enorm veel vertrouwen in, dus is Tesla het meest waardevolle automerk ter wereld. Erg knap!

Subsidie Tesla

Gelukkig zit het ook lekker mee. Tesla is namelijk voornemens om een enorme fabriek te gaan bouwen in de buurt van Berlijn. In deze fabriek zullen de accu’s gebouwd gaan worden voor Tesla’s. Nu kan Tesla aanspraak maken op een hele flinke subsidie. Het is onderdeel van een EU-project waaraan meer dan 40 landen meedoen. Er is 2.900.000 euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van accu-producenten in Europa. De reden erachter is simpel: men wil niet dat men moet vertrouwen op Chinese accu’s.

Het bedrag van 1.000.000.000 euro is niet allemaal afkomstig uit de EU. Ook de nationale overheid alsmede de deelstaat Brandenburg betalen mee zodat Tesla in Duitsland accu’s gaat bouwen. Dat bedrag kan overigens nog oplopen.

Controversiële subsidie

De subsidie wordt door sommigen als controversieel gezien. Zoals gezegd, Tesla is immers de meest waardevolle autofabrikant en CEO Elon Musk is de rijkste man ter wereld. Alsof Lewis Hamilton voortaan twee ronden eerder mag vertrekken het komende seizoen, omdat anders Roy Nissany weleens met de titel aan de haal zou kunnen gaan.

Overigens is het niet alleen Tesla die wil gaan snoepen uit de subisidiepot. Ook BMW schijnt er wel oren naar te hebben. Om welke bedragen dat gaat, is niet bekend. Het Duitse ministerie van Financiën is het nu aan het onderzoeken. Het is de bedoeling dat we over een paar weken meer weten.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer? Wat vind jij? Moet het rijkste bedrijf meer geld krijgen van de overheid om auto’s te verkopen aan consumenten die de auto met subsidies kopen? Of moet de tak anno 2021 gewoon op zijn eigen benen gaan staan? Laat het weten, in de comments!

Via: Autocar en Business Insider.