Verstappen: “Gasly is enorm geholpen door hele team”

Not bad for a number two driver.

Op het circuit waar Mark Webber ooit bovenstaande woorden uitsprak nadat hij de race won met een oud voorvleugeltje, beleefde Red Bulls huidige tweede man Pierre Gasly afgelopen race een renaissance. Officieel geeft Red Bull overigens nooit toe dat Pierre de ‘nummer twee’ is, maar als hij het al niet was, dan is hij het nu door zijn resultaten in de eerste seizoenshelft geworden.

Toch wilde de leiding van Red Bull de Fransman nog niet opgeven. In plaats daarvan wilde het team Pierre helpen de resetbutton in te drukken en het beste uit zichzelf te halen. Volgens teamgenoot Max Verstappen zijn alle registers opengetrokken, zo zegt hij tegen RacingNews365:

Iedereen binnen het team heeft hem al veel geholpen om het beste te presteren en het maximale uit zichzelf en de auto te halen.

Als Max zegt ‘iedereen binnen het team’ dan bedoelt hij ook iedereen. Nou ja, behalve zichzelf dan. MV33 voelt zich namelijk niet echt de aangewezen man om Pierre sneller te maken:

Ik ben er niet voor om hem in de gaten te houden, we zijn teamgenoten.

Echter, indirect heeft Max misschien toch een beetje geholpen, zo denkt de Nederlander.Met een knipoog geeft hij zichzelf daarbij ook nog even een schouderklopje:

Ik probeer altijd om de beste setup te vinden voor mezelf. Ik denk dat, wat [Helmut] Marko ook al zei, Pierre mij wat meer volgde met zijn afstelling. Dat hielp hem mogelijk.

Waarvan akte. En nu dit opgelost is, kan Red Bull zich weer lekker focussen op Max races laten winnen.



Image-Credit: Verstappen.nl