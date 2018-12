Verrek: Mazda is nog niet opgeslokt

Als een klein dorp in Gallië gaan ze hun eigen weg.

Ondanks dat overnames en fusies in de autobranche ongeveer zo oud zijn als auto’s zelf, zijn de jaren ’80 en’90 cruciaal geweest. In die periode gingen merken met elkaar samen waarvan de critici achter hun oren krabden. Denk aan BMW en Rover of DaimlerChrysler. Dat zijn niet al te beste voorbeelden, want beide huwelijken strandden voortijdig. Het was Volkswagen dat een onnavolgbare drang had om merken te verzamelen. Volkswagen had nog niet zo lang Skoda en Seat aan zijn portfolio toegevoegd, om vervolgens Bentley, Rolls-Royce en Bugatti te kopen. Volvo werd opgeslokt door Ford, dat ook Jaguar en Aston Martin gekocht had.

Daar houdt het natuurlijk niet op. Saab werd door General Motors gekocht, helaas met vrij beperkt succes. Renault en Nissan ging samenwerken (met dank aan Carlos) en Maserati ging naar Fiat. Deze tendens ging zette ook ná de millenniumwisseling door. Als een merk niet een ander merk had overgenomen, werd het wel overgenomen. Alle merken? Nee, in Hiroshima was een autobouwer dat dapper weerstand bleef bieden: Mazda.

Het Australische Go Auto was tijdens de Los Angeles Motor Show in gesprek met Mazda Motor Corporation president en CEO Akira Marumoto. In het interview stelt hij dat Mazda zijn zelfstandigheid zal blijven behouden. Ook het management moet volledig onafhankelijk zijn. Zo kan Mazda zijn eigen weg kiezen, iets wat niet mogelijk is (of in mindere mate) na een overname of alliantie.

Volgens Marumoto kan Mazda namelijk overleven, mits ze gebruik maken van strategische samenwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan de Mazda MX-5, die samen met Fiat ontwikkeld is. Volgens Marumoto ligt dat iets anders en is de MX-5 vooral een MX-5. Ze maken toevallig ook een 124 Spider voor Fiat. Dat lijkt aardig te kloppen, want ondanks de Fiat motoren en het koetswerk, ademt de gehele auto ‘Mazda’. Voor de kleinere auto’s voor de thuismarkt werkt Mazda samen met Suzuki. Een oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat Mazda niet zijn eigen hybride-techniek heeft ontwikkeld. Hiervoor maakt men gebruik van de aandrijflijnen van Toyota. Echter, op het gebied van design en techniek (SkyACTIV) zal Mazda zijn eigen weg volgen.

Dan het stukje opinie op de zondagavond. Natuurlijk zegt Mazda dat Mazda vooral Mazda zal blijven. We moeten ze echter wel meegeven dat er enkele cruciale punten zijn waarop Mazda wellicht kan gaan scoren. Nu auto’s meer en meer op elkaar gaan lijken, heeft een unieke auto zeker zijn charme. Laatst zag ondergetekende een Golf Variant, Octavia Combi en Leon ST naast elkaar staan. Natuurlijk zijn dat prima auto’s die goed verkopen en voldoen aan dezelfde vraag. Maar daardoor zijn ze technisch compleet inwisselbaar en zijn de verschillen op esthetisch gebied minimaal. Mazda heeft keuzes gemaakt waardoor hun design niet bij iedereen in de smaak valt, evenals de vrij sportieve rijeigenschappen. Leuk voor ons liefhebbers, maar de gemiddelde consument zit er niet op te wachten. Wat dat betreft is het lovenswaardig dat het merk dat ons de 323 Sedan gaf, stug doorgaat.