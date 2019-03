Red Bull: “we willen Hamilton niet, Verstappen is de toekomst”

Alsof Lewis die overstap zou maken.

De talentenopleiding van Red Bull heeft door de jaren heen bijzonder uiteenlopende resultaten opgeleverd. Enerzijds heeft het wondercoureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen grootgebracht, anderzijds zijn er talloze rijders bij het grof vuil terechtgekomen. Over de 21-jarige Nederlander weet het team in ieder geval zeker dat hij het doek van zijn potentieel tot de allerlaatste druppel zal uitwringen.

In een nieuw interview met de Britse Daily Mail laat Red Bull teambaas Christian Horner weten hoe hij de toekomst van de Nederlander voor zich ziet. Nu Daniel Ricciardo naar Renault is vertrokken en Verstappen zonder meer de hoofdrol mag spelen binnen het team, kan Horner zijn pupil nog meer ophemelen dan eerst. En dit is dan ook precies wat hij heeft gedaan tegenover de krant.

De vraag van de krant of hij de talentvolle Verstappen in zou wisselen voor de vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, beantwoordt Horner met een simpel “nee”. Ondanks het feit dat Lewis Hamilton momenteel op het top van zijn kunnen presteert, zet de teambaas al zijn geld op zijn paradepaardje. Logisch, aldus Horner, want Verstappen is momenteel even sterk op het circuit als de 34-jarige Brit en hij staat nog maar aan het begin van zijn carrière.

“Max is the future. He is 21 years of age and he is evolving. Both he and Lewis are phenomenal drivers. Lewis is one of the best of all time. Max has won grands prix but is yet to compete for a championship. However in terms of all-round ability, race craft and speed, Max is capable of going shoulder to shoulder with Lewis.”

Hoewel Red Bull dit jaar aan een nieuw avontuur is begonnen met Honda als motorleverancier, tempert Horner de verwachtingen absoluut niet. Volgens de teambaas zal Red Bull komend seizoen sterker zijn dan in afgelopen jaren. Dit betekent dat het sowieso zijn derde plek in het klassement zal behouden, en dat het zijn vizier heeft op een nog beter resultaat.

“There is a genuine feeling of optimism for a more competitive season than in recent years. Melbourne throws up strange results and it will take three races to get a clearer picture of how everyone stands. A three-way fight between Lewis, Sebastian and Max would be perfect, with the youngsters coming on strong from behind. It may come down to who can develop most efficiently right up until the first weekend of December and the last of the 21 races in Abu Dhabi. That would be great. But Ferrari will come out of the blocks hard and I hope we’re not far behind.”