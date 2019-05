Autoblog advies: sportieve cabrio voor 45 mille

Een luxeprobleem is ook een probleem. Wij denken graag in oplossingen.

Sommige mensen zitten met een luxeprobleem. Uiteraard helpen wij daar graag aan mee. Ditmaal is het Arjan die met automotieve luxeproblemen te kampen heeft. Het mooiste daarvan is wellicht niet eens het uiteindelijke bezitten van de auto waarop de keuze valt, maar het oeverloze wikken en wegen vooraf. Welnu, dat is net wat wij plegen te doen bij de rubriek Autoblog Advies.

Arjan is alweer 5 jaar in het bezit van een Audi A4 Cabriolet met de 3.0 zescilinder motor. Hij is zeer te spreken over de auto, met name de sportstoelen bevallen hem uitstekend. De auto is dusdanig fraai dat de dealer van Arjan zich afvroeg waarom hij in hemelsnaam afscheid wil nemen van zo’n fraaie auto. Echter, Arjan wil gewoon wat anders.

Een goede vriend van Arjan heeft onlangs een Porsche 996 Cabriolet gekocht en dat zette Arjan wel aan het denken. Zo’n 911 heeft natuurlijk wel wat. De 996 an sich was echter geen onverdeeld genoegen. Naar de mening van Arjan zijn de stoelen niet top. Ook mag het wel iets moderner. De auto moet uitstekend geschikt zijn voor zowel kort dagelijks gebruik als voor langere ritten door Europa. Er staat ook nog een BMW X3 in de garage, dus niet alle kilometers worden met de nieuwe cabrio gereden. Zelf twijfelt Arjan nog heel erg. Aan de ene kant kan hij het budget iets oprekken en op zoek gaan naar een 997. Of toch iets verstandiger doen, kiezen voor een Audi S5 en deze meteen naar JD Engineering brengen voor een kietelbeurt? Keuzes, keuzes…

De eisen plus wensen van Arjan kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: BMW X3 & Audi A4 Cabrio Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 40.000 tot 45.000 euro Jaarkilometrage: 25.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: De kriebels Gezinssamenstelling: Samenwonend zonder kinderen Voorkeursmerken /modellen: Een luxe probleem! S5/997/435i No-go modellen / merken: Te weinig vermogen

Porsche 911 Carrera Cabriolet (997)

€ 49.000

2007

65.000 km

Het is eigenlijk te zot voor woorden, maar voor 45 mille heb je nét niet een lekkere 911 Cabrio. De meest keurige exemplaren zijn Carrera’s (zonder S) van vóór de facelift. Een ’S’ is mogelijk, maar heeft dan flink meer dan een ton gelopen. Gelukkig is er vrij weinig mis met een basis Carrera. Sterker nog, er zijn puristen die beweren dat juist de gewone Carrera’s alles bieden wat je maar kan wensen. Zorg wel dat je een handbak hebt, de automaat is voor de facelift namelijk géén PDK. De vroege 997-tjes zijn technisch nauw verwant aan de 996 en delen wat technische issues met elkaar. Lees ons 997-aankoopadvies dan ook goed door. Kopen bij een bedrijf dat ook het specifieke onderhoud doet is een pré. Een voordelige 911 is meestal goedkoop vanwege een reden.

Audi S5 Cabriolet 3.0 TFSI quattro (B8)

€ 45.000

2015

65.000 km

Dit is de meest logische en verstandige keuze. De Audi S5 Cabriolet heeft als voordeel dat je altijd de ‘betere’ motor hebt. De 3.0 TFSI is namelijk een pareltje. Zowel qua vermogen, koppel als betrouwbaarheid. Nog een voordeel is dat dit blok lachwekkend eenvoudig te kietelen is. Met een simpele chip haal je dik 420 pk. Met een beetje verder kietelen is 500 pk goed te doen. In het budget zijn jonge exemplaren te vinden met de ‘Supersport stoelen’ van Recaro: die zitten hemels. Nadelen zijn er ook: het is ‘slechts’ een Audi A5 Cabriolet met een sterke motor. Reken er ook op dat je bij deze auto nog flink zult afschrijven. Bekijk dit S5-aankoopadvies voor de aandachtspunten. Met iets doorsparen komt de Audi RS5 Cabriolet in beeld. De soundtrack is dan een stuk beter, maar de combinatie van de loeizware cabriokoets en een gebrek aan trekkracht onderin is eigenlijk niet heel geslaagd.

BMW M3 Cabriolet (E93)

€ 44.500

2013

25.000 km

Wellicht biedt de M3 Cabrio het beste compromis. Net als de S5 is de M3 Cabriolet een vierzitter, gebaseerd op een reguliere 3 Serie. De 4.0 V8 biedt meer spektakel dan de 3.0 TFSI in de Audi, alhoewel er qua snelheid (na chippen van de Audi) niet veel verschil zal zijn. Qua sensaties is het een ander verhaal: die atmosferische achtcilinder is een geweldenaar. Ook heb je een veel betere wegligging, een handbak en achterwielaandrijving. Kortom, een perfect plaatje. Maar nadelen zijn er ook. De motor heeft veel zorg en aandacht nodig, lees het M3-aankoopadvies dan ook aandachtig door. Ook moet je akkoord gaan met een stalen klapdak, want stof was niet mogelijk. De beleving aan boord is niet echt premium of speciaal. Het is gewoon een 3-serie interieur. Met een beetje mazzel vind je een exemplaar met een afwijkende kleur leder. Een andere optie is een 650i Cabrio (F12). Die heeft net zoveel vermogen, maar meer koppel en een veel relaxter karakter.

Nissan 370Z Roadster (Z34)

€ 39.950

2014

20.000 km

We raden je ernstig af om deze auto nieuw te kopen. Ook als het je enige auto is. Dat heeft alles te maken met ons magnifieke belastingstelsel. Als occasion is het echter een interessante auto. Ja, het is ‘maar’ een Nissan. Het merk bouwt al sinds de jaren ’60 Skyline’s en Fairlady’s, dus ze kunnen daar echt wel wat. De Nissan 370Z Roadster is goed in het budget te vinden. Voor 40 mille vind je exemplaren van een paar jaar oud met zeer weinig kilometers bij de dealer. Kijk, dat is wel lekker beginnen. Vaak heb je ook nog uitgebreide garantie. Sowieso is het onderhoud van deze Nissan van alle auto’s in dít lijstje verreweg het laagst. Het is een geweldige auto om mee door de Alpen te rijden. Die V6 biedt voldoende vermogen en koppel. De automaat is op zich niet verschrikkelijk, maar je wil graag de handbak. Nadelen? De gehele ervaring is wat ‘rauwer’ dan bij de (met name Duitse) concurrentie. Dat kun je overigens ook als een voordeel zien. De betrouwbaarheid is een enorme pré, getuige ons 370Z-aankoopadvies.

Jaguar F-Type V6 (X152)

€ 44.500

2013

120.000 km

Mocht je Duits wel héééééél standaard vinden, dan hebben we goed nieuws! F-Types beginnen ‘betaalbaar’ te worden. De auto is inmiddels alweer zes jaar op de markt en de eerste occasions beginnen nu onder de 45 mille te kruipen. Dat zijn nog wel exemplaren met hoge kilometerstanden. Voor een paar duizend euro meer heb je de helft aan kilometers. Zeker het overwegen waard. Het zijn zonder uitzondering V6 modellen zonder de begeerde ’S’. Die laatste zijn aanzienlijk duurder. Op zich niet erg, de ’S’ is voor sommigen net even te hard geveerd, zeker in verhouding met de geboden hoeveelheid ‘sportiviteit’. Het grootse pluspunt blijft het uiterlijk: het is nog altijd een bloedmooie auto. Ook heeft de motor bakken karakter en een dik geluid. Nadelen zijn er natuurlijk ook. De handbak valt helemaal buiten het budget. De bagageruimte is bizar klein. Sowieso is de F-Type geen heel praktische auto. Maar aangezien het de tweede auto is, moet dat niet per se een probleem zijn. Spreekt de roofkat je wel aan maar wil je iets meer praktisch gemak, stijl en comfort, dan is de Jaguar XK Convertible een goede optie.

Porsche Boxster S (981)

€ 52.950

2013

30.000 km

Tijdens het lezen van de aanvraag viel ons één ding op. Er werd gerept over een 911, maar qua achtergrond, toepassing en wensen moesten wij denken aan een andere Porsche: de Boxster. Deze auto heeft altijd tweede viool gespeeld achter de 911. Echter, voor ietsje meer dan 50 mille komt de Boxster S van de 981 generatie in beeld. Die auto is echt het sparen waard. Sterker nog, die auto is welhaast perfect. Je hebt de bouwkwaliteit en de infotainment van een 991-generatie Porsche 911. Het uiterlijk is ook uitstekend geproportioneerd: geen junior-Porsche meer, maar écht een begeerlijke roadster. Alles klopt er eigenlijk aan. In vergelijk met de huidige 718 Boxster is het oude model langzamer, maar niemand die daar om maalt. De 981 is namelijk nog gezegend met een zescilinder boxer zónder turbo. Dat betekent een gelukzalig geluid en genieten van de glorieuze laatste 1.500 toeren. Elke keer weer. Een Boxster S is nog altijd iets meer dan 50 mille waard, een normale Boxster (981) is makkelijk te vinden in budget en ook uitstekend. Het enige nadeel bij die uitvoering is dat ‘ie niet zo snel is.

YOLO: Mercedes-Benz SL65 AMG (R230)

€ 49.500

2006

100.000 km

Als je de ultieme Europa-cruiser wil hebben, zoek niet verder. Tegenwoordig vinden we een Roadster met 612 pk en 1.000 Nm nog steeds bijzonder indrukwekkend. Tot voor kort was de SL65 (met 630 pk dankzij een paar wijzigingen) dan ook gewoon in Nederland leverbaar. Maar in 2004 was de SL65 ronduit sensationeel. De auto had bijvoorbeeld meer vermogen en meer koppel dan een Bentley Continental GT. In 2006 werd de gehele R230-range subtiel gefacelift, dus ook de SL65. Met name het interieur en het materiaalgebruik ging er op vooruit. Aan de motor veranderde niet zo veel, maar dat was dan ook niet nodig. De motor is meteen het paradepaardje van deze auto. In principe ben je sneller dan iedereen, een paar exotische supercars daargelaten. Maar de SL heeft ook een andere kant: het is een zeer relaxte cruiser. Wil je iets minder motor en meer wegligging: zoek een recentere SL63 AMG. In beide gevallen is het noodzakelijk het SL R230 aankoopadvies te bekijken, want dure onderdelen en duur onderhoud zijn de redenen dat ze voor relatief schappelijke prijzen te vinden zijn.