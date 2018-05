Gehocab maakt een knus woonhok van je Amarok

En hij heeft de achterlichten van een Lamborghini Countach. Wat wil je nog meer?

De term ‘kamperen’ wordt wederom volledig uit zijn verband getrokken, ditmaal nota bene door een stel Duitsers. Gehocab vindt dat luxe ook in de wildernis binnen handbereik moet zijn en creëert een oplossing voor een klaarblijkelijk bestaand probleem. De Duitsers mikken een klein huisje achterop een Volkswagen Amarok en breiden daarmee het premium pickup segment verder uit.

De Gehocab Kora, zoals de wagen in zijn volledigheid heet, is een bijna 6 meter lange camper. De vaste cabine aan de achterzijde is 2,5 meter lang en weegt slechts 210 kg. Vul je de ruimte met spullen, dan zal hij echter eerder rond de 600 kg wegen. Het relatief lage gewicht is te danken aan het feit dat Gehocab de cabine van carbon maakte. Zeker met het enorme bed bovenin klinkt het niet per se als een plek waar je zeeën aan ruimte hebt, maar toch passen er een doucheruimte, toilet en woon- en eetkamertje in.

Nu we het toch over eten hebben, in de Kora wordt het eten niet geprepareerd met een gasstel. In de keuken vinden we namelijk een inductieplaat, evenals een kleine oven met magnetron functies. De stroom haalt de Kora uit drie batterijen met een capaciteit van 254 Ah.

Overigens kun je met de Gehocab Kora nog wel degelijk meekomen wanneer je van de gebaande paden struint. De Amarok staat na de conversie, die incl. voertuig tenminste 134.000 euro kost, 50 millimeter hoger op zijn poten. Je moet er een aantal spaarvarkens op stukslaan, maar ja, dan heb je wel wat.